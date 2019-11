Finale Tale e Quale Show 2019/ Antonio Mezzancella è “troppo” anche per Monte e Lidia Schillaci

Antonio Mezzancella ha vinto Tale e Quale Show 2019. Dopo essersi messo in mostra nella versione classica del programma, il simpatico e talentuoso Mezzancella si è portato a casa il torneo dei campioni. Al termine di questa edizione il concorrente ha totalizzato 248 punti, conquistando un primo posto ineccepibile. A spingerlo verso la vittoria sono stati i bonus dei giurati, che lo hanno preferito ad una altrettanto straordinaria Lidia Schillaci. Il montepremi di 30.000 euro, come da programma, verrà devoluto in beneficenza, mentre la targhetta di campione resta al buon Mezzancella, che ha chiuso la stagione con una fedelissima interpretazione di Marco Mengoni. Con la sua vittoria sono stati confermati i pronostici che lo vedevano ancora una volta tra i favoriti. Chissà cosa gli riserverà il futuro dopo la consacrazione a Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show, Antonio Mezzancella fa il pieno di consensi

Antonio Mezzancella ha vinto il Torneo di Tale e Quale Show, edizione 2019. Il bravissimo imitatore ha conquistato pubblico e giuria nel talent show condotto da Carlo Conti, assicurandosi il primo posto della classifica. Ad incoronarlo vincitore la splendida imitazione di Marco Mengoni con la canzone Hola (I say), anche se nella classifica della singola puntata Mezzancella sarebbe arrivato secondo. Grazie ai trenta punti rimediati dai giurati e i dieci della squadra dei coach, il cantante ha superato Lidia Schillaci e Francesco Monte, agguantando il primo posto e il montepremi pari a trentamila euro che ha deciso di devolvere all’Associazione Laurus. Per il concorrente è arrivata dunque la medaglia d’oro del Torneo di Tale e Quale Show con un punteggio di 248 punti.

Classifica finale Tale e Quale Show e il percorso di Mezzancella

Sotto Antonio Mezzancella, come detto, Lidia Schillaci e Francesco Monte con 201 punti. Seguono Jessica Morlacchi (168), Roberta Bonanno (161), Agostino Penna (154), Alessandra Drusian (144), Tiziana Rivale (139), Giovanni Vernia (134), Massimo Di Cataldo (107), Davide De Marinis e Vladimir Luxuria (105). Per Antonio Mezzancella è stata una vittoria meritata, frutto di talento, impegno e voglia di superarsi. Il concorrente aveva debuttato a Tale e Quale Show nella puntata del 14 settembre 2018 con Vietato morire di Ermal Meta. Tra le tante esibizioni da non dimenticare quella di Nek con Se telefonando, Claudio Baglioni con Strada facendo, Francesco Renga con Vivendo adesso e tantissimi altri. Nella scorsa edizione, vinta da Angelucci, il campione si era misurato in artisti come Tiziano Ferro, Mika, Moro e Biagio Antonacci.



