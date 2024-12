Su Raiuno la finale dello Zecchino d’oro 2024 in diretta

Oggi domenica 1° dicembre, dalle 17:20 alle 20:00 circa, va in onda la finale Zecchino d’oro 2024. Carlo Conti è pronto ad accompagnarci verso la proclamazione del vincitore, in una puntata speciale e dalle mille emozioni, ovviamente in diretta su Raiuno. Tra gli ospiti speciali della finale la coppia formata da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, che promette di far impazzire i bambini e le bambine in gara. Parliamo d’altra parte di due volti molto noti del web e amati dai bambini più piccoli.

Il padrone di casa è carico a pallettoni per questo appuntamento, che non è solo una gara ma anche un momento di condivisone e solidarietà. “La finale Zecchino D’oro sarà una grandissima festa in cui a vincere è la canzone e non il bambino”, ricorda Carlo Conti. “Tutto questo viene fatto soprattutto per ricordare a noi e alle generazioni più piccole, che ci sono tanti bambini fortunati che possono mettersi a tavola ogni sera e mangiare un pasto caldo”, le parole sagge del presentatore.

Finale zecchino d’oro 2024: sarà record di ascolti?

Se la puntata di apertura ha ottenuto il 16.4% di share, pari a 1 milione 836mila spettatori, la finale zecchino d’oro 2024 promette di fare un ulteriore salto in avanti. Di sicuro le emozioni non mancheranno tra ospiti, esibizioni e tanta, tantissima musica. Tra i più attesi ci sono i Ricchi e Poveri, che presenteranno la nuova canzone di natale.

Nella puntata di sabato si sono alternati sul palco Tosca D’Aquino, Carolina Rey, Lino Banfi. Gabriele Cirilli e Daniela Ferolla, oggi il parterre sarà ancora più ricco e non si escludono sorprese. Le protagoniste assolute, come da tradizione, saranno le canzoni in gara: dopo aver ascoltato le prime sette, oggi tocca alle altre sette, per arrivare alla proclamazione del vincitore.

