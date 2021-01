Finalista Grande Fratello Vip 2020/ Chi sarà? Da Maria Teresa Ruta a Tommaso Zorzi…

Finalista Grande Fratello Vip 2020, chi sarà? Si avvicina la finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini e cominciano a circolare i primi nomi dei papabili vincitori della quinta edizione. Quali saranno i vipponi che arriveranno alla finale del GF VIP 5? Tra i candidati ci sono sicuramente Stefania Orlando e Tommaso Zorzi tra i preferiti del pubblico da casa e dei social, ma non è da sottovalutare la possibilità che una delle finaliste possa essere Maria Teresa Ruta. La conduttrice, infatti, ha superato più di 14 nomination ed è, a detta di molti, la vincitrice morale di questa edizione. Inizialmente entrata in coppia con la figlia Guenda Goria eliminata dopo poco dal suo ingresso nella casa, la Ruta ha saputo con il suo carattere solare conquistare il cuore del pubblico che, settimana dopo settimana, l’ha premiata facendole superare tutte le nomination. Tra i papabili finalisti del GF VIP 5 potrebbe esserci anche Dayane Mello; la modella brasiliana è stata una delle indiscusse protagoniste di questa edizione creando non poche dinamiche e discussioni con gli altri coinquilini nella casa.

Grande Fratello Vip 2020 finalista: Dayane Mello e Andrea Zelletta

Se Dayane Mello si è fatta notare per il suo carattere un pò sopra le righe, per la sua sincerità e diciamolo anche per il suo essere “una bandiera al vento”, tra i finalisti del Grande Fratello Vip 2020 potrebbe esserci anche Andrea Zelletta. Definito il “comodino” della casa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha conquistato il cuore del pubblico dimostrando di essere un ragazzo d’altri tempi con tantissimi valori. In particolare nelle ultime settimane è stato al centro dell’attenzione per una crisi, per fortuna superata, per alcuni chiacchiericci sulla sua compagna Natalia Paragoni. Infine tra i papabili finalisti potrebbe esserci anche Pierpaolo Pretelli, anche se le sue quotazioni sembrerebbero al ribasso dopo che si è lanciato fra le braccia di Giulia Salemi facendo una sorta di copia e incolla di attenzioni e parole che aveva precedentemente indirizzo alla bella Elisabetta Gregoraci.



