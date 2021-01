Grande Fratello Vip 2020/ Eliminato e diretta 11 gennaio: Stefania Orlando e Tommaso Zorzi è crisi!

Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni, eliminato e nomination oggi, 11 gennaio

Il Grande Fratello Vip 2020 tornerà in onda proprio questa sera dopo una lunga settimana. Per il momento Mediaset ha deciso di mettere da parte il reality con Alfonso Signorini dando spazio ad altro il venerdì sera e questo significa che i vipponi andranno avanti solo al lunedì sera, almeno per questo mese e salvo correzioni in corsa alla luce degli ultimi ascolti. Al timone come sempre ci sarà Alfonso Signorini e al suo fianco prenderanno posto Pupo e Antonella Elia. Proprio quest’ultima in questi giorni è stata presa di mira per via dell’attacco di lunedì scorso a Samantha De Grenet, attacco a cui sono seguite una serie di polemiche ma anche di risposte e accuse social che hanno messo l’opinionista con le spalle al muro. Questa sera Signorini inviterà il suo braccio destro a scusarsi come è già successo in passato oppure no? Sicuramente la Elia ammetterà di aver sbagliato i toni ma non il succo del suo pensiero su quella che ormai è la regina del Gorgonzola, almeno a suo dire.

Il triangolo formato da Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Dayane Mello

Dall’altra parte abbiamo il nodo legato al triangolo sui generis formato da Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Dayane Mello. I tre sono ancora il centro di questo Grande Fratello VIp 2020 e nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di liti, riappacificazioni e passi indietro a cui non vuole più prendere parte nemmeno Maria Teresa Ruta che ha decido di farsi da parte. Questa volta la conduttrice non proverà a far ritrovare la pace a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che hanno discusso proprio per via di Dayane Mello con la quale l’influencer ha ballato in una serata di festa. La Orlando è convinta che il suo pupillo non usi con gli altri la stessa sensibilità che lui poi vuole negli altri e per questo ha deciso bene di fare dei passi indietro nella loro amicizia. Come andrà a finire adesso tra loro? Ne sentiremo ancora parlare questa sera della loro lunga amicizia sperando che i Zorzando riescano ancora a rimanere in piedi.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi allo scontro al Grande Fratello Vip, rischiano eliminazione e nomination?

Ciliegina sulla torta saranno Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due hanno litigato per un misterioso Alessio, presunto fidanzato della bella influencer, una storia che lei subito ha smentito e che ha causato una crisi nell’ex velino del Grande Fratello Vip 2020 poco propenso a finire di nuovo al centro di una serie di pettegolezzi e possibilità di triangoli. I due si sono poi riappacificati ma la tensione che si sta raccogliendo fuori dalla casa potrebbero segnare l’uscita dalla casa di Giulia Salemi che questa sera è in nomination insieme a metà della casa dopo le difficili nomination di lunedì scorso. Dall’altro canto, invece, Pierpaolo Pretelli rischia la nomination dopo le discussioni dei giorni scorsi proprio per via della sua volatilità in amore. Come finirà la serata per loro due?



