Finaliste Miss Italia 2022/ Glelany “Straniera, avevo paura di non essere accettata”

Nuovo focus su Miss Italia 2022 a I Fatti Vostri. In studio vi erano le tre finaliste Miss Marche, Miss Lazio e Miss Friuli Venezia Giulia. “Nata e cresciuta in Brasile, sono stata una bimba sognatrice – ha spiegato Glelany Cavalcante, Miss Marche – quando vedo gli occhi miei da bimbi la ringrazio per la donna che sono rimasta. Il mio rapporto con le altre miss? Sogno di diventare una giornalista, magari una tua collega, studio comunicazione pubblicitaria. Con le mie colleghe ho un bellissimo rapporto, mi sento un po’ la responsabilità di trasmettere qualcosa. Ho una sorella che sta in Brasile e che ha 18 anni, l’età di molte di loro, faccio un po’ la sorella maggiore quindi”.

“Sono sposata da 5 anni con un italiano, è molto contento per me, è stato lui ad iscrivermi a Miss Italia, ero un po’ titubante per le mie origini straniere, avevo il timore di essere non accettata”. Ha preso la parola poi Miss Lazio Lavinia Abate: “Ho sempre fatto danza classica, è una grande passione che ho assieme a canto e pianoforte. Vorrei riuscire ad entrare nel mondo della musica come cantautrice, compongo da sempre e spero che questo concorso mi dia lo sbocco verso questo mondo, magari anche andare a Sanremo”.

FINALISTE MISS ITALIA 2022, MISS FRIULI: “FIDANZATA CON UN RAGAZZO AMERICANO”

“Attualmente sono single, sono felice, sto benissimo – ha continuato Miss Lazio, una delle tre finaliste di Miss Italia 2022 ospiti a I Fatti Vostri – se mai dovessi fidanzarmi vorrei un ragazzo sicuro e che mi accompagni nelle mie passioni anche nelle decisioni, e aiutarmi nelle difficoltà”.

Maria Franceschi, Miss Friuli Venezia Giulia, ha concluso: “Ho giocato a calcio ed è stato molto divertente. Sto studiandO al liceo linguistico e vorrei poi studiare legge e giurisprudenza. Ho fatto il diploma anche in America ed è stato un traguardo molto importante. Sono fidanzata, è americano, mi ha sempre supportato in questa mia scelta di Miss Italia”. Il concorso Miss Italia 2022, il più importante del nostro Paese, si terrà nelle prossime settimane: chi sarà la nuova reginetta dopo Zeudi Di Palma?

