Finaliste Miss Italia 2022/ Ex Farfalla: “Per anni ho dovuto controllare la bilancia”

Nuovo appuntamento con le finaliste di Miss Italia 2022 a I Fatti Vostri. Oggi in studio vi erano Miss Val d’Aosta Francesca Poma, Miss Emilia Romagna e miss Puglia. Ha preso la parola per prima Francesca Poma, Miss Val D’Aosta: “Per me Miss Italia è una rivincita personale, una voglia di mettermi in gioco che è una cosa che mi caratterizza e imparare ad accertarmi sempre, a vedermi bello senza dar peso ad un numero sulla bilancia, cosa che ho dovuto fare per molti anni”. Miss Val d’Aosta è un’ex ginnasta delle Farfalle: “E’ noto il controllo del fisico nella ginnastica ritmica, sono stati emulati i metodi dell’est, sono richieste magrezze esagerate e i metodi possono comportare disturbi nelle ragazze”.

Attilio Romita, scontro totale al GF Vip con Antonella "Ragazzetta di Instagram"/ In Casa scoppia il caos

E ancora: “Mi ricordo la prima convocazione nelle Farfalle azzurre, è stato molto emozionante – ha proseguito ancora una delle finaliste di Miss Italia 2022 ho lasciato casa per allenarmi. Ho iniziato un percorso con le Farfalle anche in Serie A dove ho vinto il campionato del 2021”. Virginia Cavalieri, miss Emilia Romagna, ha invece spiegato: “Il 2020 non è stato un periodo facile per me, era la quarantena, stavo molto in casa. Ho iniziato a fare tanta attività fisica e mangiando di meno, vedendo risultati sono arrivata a mangiare una mela o una carota a pranzo, stavo diventando troppo magra, gli altri se ne accorgevano mentre io mi piacevo. Nel periodo estivo ho avuto tre mesi in cui non è mi è venuto il ciclo, ho capito che stavo sbagliando. Mi ha aiutato la mia famiglia ma anche le mie amiche. Penso che si debba avere il coraggio per uscirne e di parlarne, non è solo più un problema estetico”.

Elettra, figlia Down di Eugenio Finardi/ "La amo molto, quando è nata fu un trauma". Il figlio Emanuele

FINALISTE MISS ITALIA 2022, MISS PUGLIA: “UN MIO EX MI HA SBARRATO LA STRADA MA ORA…”

Spazio quindi ad Anna Pia Masciaveo, Miss Puglia e terza ed ultima finalista di Miss Italia 2022: “Avevo 14 o 15 anni quando mi sono stati imposti limiti sul mio futuro, fare la modella. Ho capito che in una relazione uno non limita l’altro, quindi ho deciso di lasciare la mia vita alle spalle, ho deciso di cambiare e andare avanti per la mia strada. Ora son riuscita a trovare una persona che è orgogliosa di me, il mio attuale fidanzato che mi ha iscritto a questo concorso perchè sapeva quanto ci tenessi. Se dovessi vincere comunque non mi toglierei qualche sassolino dalle scarpe, ma chiamerei il mio ragazzo”.

LEGGI ANCHE:

Micol Incorvaia, dubbi su Edoardo Tavassi al GF Vip/ La confidenza a Nikita Pelizon

© RIPRODUZIONE RISERVATA