Finalisti di Italia’s Got Talent 2022, chi sono?/ Da Simone Corso a Giorgia Fumo: due annunciati live

Chi sono i finalisti Italia’s Got Talent 2022: due proclamati da esito televoto…

Tutto pronto per la finale di Italia’s Got Talent 2022, il talent show condotto da Lodovica Comello. Chi sono i finalisti di questa edizione 2022? Scopriamoli insieme, ma attenzione durante la finalissima a loro se ne aggiungeranno due in corsa per la vittoria. Alla finale di IGT sono arrivati: i Temple London che hanno conquistato pubblico e giuria con una clamorosa performance di Kung-Fu. Padre e figlio sono arrivati sul palcoscenico di IGT portando in scena una spettacolare performance di arti marziali stregando davvero tutti! In corsa per la vittoria anche Giorgia Fumo, una simpaticissima Digital Strategist, che per lavoro analizza i social network. Sul palcoscenico di Italia’s Got Talent ha raccontato cosa ha imparato scrutando i comportamenti online delle persone quando lasciano il proprio partner.

Dall’Italia alla Spagna con il duo Holler e Kimberly Zavatta. Fratello e sorella hanno letteralmente stregato pubblico e giuria con una spettacolare performance sui pattini a rotella. Uno dei momenti migliori di questa edizione per il duo che ha cominciato a pattinare sin da ragazzini. Una passione che hanno trasformato in lavoro conquistando il mondo!

Italia’s Got Talent 2022 finalisti: da Fellon Rossi a Davide Battista

Tra i finalisti di Italia’s Got Talent 2022 c’è anche Fellon Rossi. Uno dei momenti più pericolosi di questa edizione, visto che si è presentato sul palcoscenico di IGT con delle armi di scena che ha saputo controllare con enorme precisione. In finale anche Medhat Mamdouh che ha conquistato Frank Matano che l’ha definito uno tra i più grandi talenti che si sono presentati quest’anno sul palco. In corsa per la vittoria anche Simone Corso, il ballerino sordo di 26 anni che grazie alla danza è riuscito ad uscire dal suo guscio. E ancora: Davide Inserra di 12 anni che sulle note di “Lose Yourself” di Eminem ha conquistato i giudici con la sua energia e determinazione.

Sul palcoscenico di IGT 2022 per la finalissima anche Federico Martelli che con il suo brano “Bello bello” si è conquistato uno dei posti disponibili per la corsa alla vittoria. Tra i finalisti anche Davide Battista, il 14enne trombettista di Melito di Napoli, che ha riproposto una versione del brano “Voce” di Madame che ha commosso e conquistato Mara Maionchi che gli ha dato il suo Golden Buzzer. Infine finalista anche Antonio Vaglica, 18enne di Mirto Crosia (CS) che si è esibito sulle note di “SOS d’un terrien en detresse” di Daniel Balavoine. La sua performance ha stregato Elio che ha premuto il Golden Buzzer. A loro si aggiungeranno due talenti durante la finale.











