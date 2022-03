Italia’s Got Talent 2022, la finale/ Diretta e 12 finalisti: chi sarà il vincitore?

Italia’s Got Talent 2022, anticipazioni finale 23 marzo

Questa sera, mercoledì 23 marzo, arriva la finale di “ Italia’s Got Talent 2022” in diretta dagli studi di Cinecittà World a Roma alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8. Al timone della finalissima ci sarà Lodovica Comello e al tavolo tornerà la super giuria formata da Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Grandi ospiti per il l’atto conclusivo di questa edizione di “Italia’s Got Talent 2022”: ci saranno Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, protagonisti del film “Corro da Te”, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Guido Meda. Sul palco di Cinecittà World saliranno i 12 finalisti: 10 finalisti già scelti nel corso delle Audizioni, 2 conquisteranno questa sera i Golden Buzzer del pubblico a casa. Tra di loro verrà eletto il vincitore di “Italia’s Got Talent 2022”!

I finalisti di Italia’s Got Talent 2022

Nel corso delle puntate delle Audizioni di “Italia’s Got Talent 2022” sono stati scelti i primi 10 finalisti. Ecco chi sono: il cantante Antonio Vaglica (che ha ottenuto il Golden Buzzer di Elio); il trombettista Davide Battista (Golden Buzzer di Mara Maionchi), il cantante comico Federico Martelli (vincitore dela terza puntata), il giovanissimo ballerino di break dance Davide Inserra (Golden Buzzer di Federica Pellegrini), il beatboxer con il flauto Medhat Mamdouh (Golden Buzzer di Frank Matano), il ballerino sordo Simone Coroso (Golden Buzzer di Lodovica Comello), la balestriera Fellon Rossi (vincitrice della sesta puntata), i pattinatori acrobatici Holler e Kimberly Zavatta (Golden Buzzer Cumulativo), gli atleti Temple Run e la comica Giorgia Fumo (vincitori dell’ottava puntata). A questi primi 10 finalisti se ne aggiungeranno 2 che vinceranno i Golden Buzzer del pubblico. Si contendo gli ultimi due posti: la crew Bounce Factory, la contorsionista “Cronopia” Agostina Mendiola, l’illusionista Francesco Fontanelli, il comico Lorenzo Maragoni e i cosplayer comici Umberto e Damiano.

Come si vota il vincitore di Italia’ss Got Talent?

Come si vota il vincitore di “Italia’s Got Talent 2022”? Come sempre sarà il pubblico da casa a decretare attraverso il televoto il vincitore assoluto. Il pubblico potrà esprimere il suo voto attraverso diverse modalità: l’app di IGT 2022, SMS al numero 4770770, il tasto verde del telecomando e votando sul sito italiasgottalent.it. Mercoledì 30 marzo alle 21. 15 su Sky Uno andrà in onda una puntata speciale di “Italia’s Got Talent”, con il Best of dell’intera edizione. Il Best of andrà poi anche martedì 5 aprile in chiaro su TV8 alle ore 21.30.

