Finalisti Grande Fratello Vip 2020/ Chi è il quarto? Lotta tra Rosalinda e Stefania..

Chi sarà il quarto finalista del Grande Fratello Vip 2020? Ormai siamo agli sgoccioli: questa lunghissima edizione del reality di Canale 5 sta per giungere al termine e, con una sola settimana alla fine, questa sera Signorini potrebbe a sorpresa proclamare anche il quarto finalista. D’altronde le anticipazioni ci svelano che Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello, ovvero i tre finalisti finora scelti dal pubblico, avranno questa sera un compito molto arduo.

Che sia proprio scegliere il quarto Vip che conquisterà la finale del 1 marzo? Molto probabile, anche se è ancora ignoto il modo escogitato dal Grande Fratello attraverso il quale si arriverà al nome del prescelto. Ma chi tra i concorrenti rimasti può davvero conquistare un posto in finale?

Chi sarà il quarto finalista del Grande Fratello Vip 5? Pronostici

Questa sera a giocarsela al televoto sono Stefania Orlando, Andrea Zenga e Samantha De Grenet ma i pronostici indicano uno tra i due ultimi arrivati come possibile eliminato. Ciò vorrebbe dire una Orlando salva e ancora in corsa per la finale. Proprio lei potrebbe dunque conquistare il quarto posto in finale che, d’altronde, anche per il pubblico a casa sarebbe meritatissimo. A giocarsela con lei, in quello che potrebbe essere un televoto flash tra nomi scelti dai finalisti attuali, potrebbe essere Rosalinda Cannavò. Quella tra queste due concorrenti sarebbe una battaglia al televoto piuttosto ardua, anche se in tanti scommetterebbero sulla vittoria di Stefania Orlando.

