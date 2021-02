Finalisti La Pupa e il Secchione/ Stephanie e Guidi, Orazi e Gianluca, Miryea e…

Stephanie Bellarte e Alessio Guidi finiscono direttamente in finale dopo aver vinto la puntata de La pupa e il secchione 2021 del 18 febbraio. Con loro però anche Miryea e Marini, che riescono a classificarsi primi a pari punti con Guidi e Stephanie. Conquistano la finale anche Gianluca e Giulia Orazi. Finiscono invece al bagno di cultura Pisano e Linda da una parte e Paolella e Manuel dall’altra. Solo una di queste coppie conquisterà la finale.

Chi saranno i finalisti de La Pupa e Il Secchione e Viceversa? La trasmissione torna stasera, 18 febbraio 2021, su Italia 1 con Pucci alla conduzione e tante sorprese. Si tratta sicuramente di un’edizione molto particolare visto che sono stati tantissimi i personaggi ad alternarsi sul palcoscenico con le coppie che sono state anche recentemente rimescolate. Tra questi gruppi di personaggi troviamo come certezza la coppia formata da Myrea e Marini, i due personaggi più chiacchierati dell’edizione e che sembrano essere favoritissimi per la vittoria finale. Ricordiamo però che molto spesso le cose cambiano all’improvviso e non è da escludere dunque anche che i pronostici possano essere disattesi.

Finalisti La Pupa e il Secchione, Pronostici: le alternative

Ai finalisti annunciati de La Pupa e il Secchione e Viceversa, Myrea e Marini, ci sono anche altre coppie che potrebbero arrivare all’ultimo atto. Al momento Stephanie e Guidi sembrano pronti ad andare avanti anche perché sembrano la coppia più rodata e con lo stesso obiettivo in testa e cioè la finale. Attenzione poi anche a Linda e Pisano che piacciono a una certa parte del pubblico ma che hanno ricevuto anche delle critiche. Si arriva poi ad Orazi e Gianluca e Paolella e Manuel le due coppie Viceversa che invece sembrano destinati ad abbandonare la partita già dalla puntata di stasera.



