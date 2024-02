FINALISTI MASTERCHEF ITALIA 2024: CHI SONO?/ Pronostici: Eleonora e Antonio in pole, Niccolò a rischio?

Eleonora e Antonio finalisti a Masterchef Italia 2024? I pronostici

Chi conquisterà la finale di Masterchef Italia 2024? Manca poco all’inizio della semifinale di questa sera, 22 febbraio, che decreterà i finalisti di questa accesa edizione non priva di scontri. Con l’uscita di Kassandra della scorsa settimana, il cerchio si è stretto a quattro nomi: Antonio, Eleonora, Michela, Niccolò e Sara. E se dovessimo fare il conto delle prove vinte, di certo Eleonora e Antonio sarebbero in pole position per conquistare un posto nella finale della prossima settimana.

Chi ha invece vissuto un momento di calo nelle ultime puntate di Masterchef Italia 13 è stato Niccolò. Il ‘dottore’, come è stato soprannominato nello show, non ha ottenuto ottimi risultati nelle ultime puntate, motivo per il quale potrebbe questa sera non raggiungere il traguardo della finale. Riuscirà a stupire tutti con quest’ultima possibilità? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Finalisti Masterchef Italia 2024: chi strapperà il biglietto per l’ultima puntata?

Chi sono i finalisti di Masterchef Italia 2024? Per scoprire i nomi dei concorrenti che, giovedì 29 febbraio, si contenderanno il titolo di vincitore di Masterchef Italia 2023, è necessario aspettare la fine della puntata in onda oggi, su Sky, a partire dalle 21.15. Tuttavia, dal percorso dei concorrenti è già possibile ipotizzare il nome dei finalisti. Questa sera, ad affrontare le varie sfide, saranno Antonio, Eleonora, Michela, Niccolò e Sara. Tra i cinque, la concorrente che, sin dalla prima puntata, è considerata non solo una probabile finalista, ma anche una probabile vincitrice è Michela.

La personal trainer 45enne è riuscita a superare le varie sfide di Masterchef Italia 13 e sono in tanti a pensare che sarà lei una delle probabili finaliste. Tra gli altri semifinalisti, chi approderà in finale?

Finalisti Masterchef Italia 2024: gli altri favoriti

Non solo Michela. Tra gli altri nomi sui cui punta il web ci sono anche Niccolò, Eleonora e Sara. Niccolò è un neolaureato in medicina con la passione per la cucina che è nata in lui durante gli anni universitari da fuorisede a Bologna. Eleonora è una cameriera 27enne di Livorno, con tanta originalità anche in cucina e con cui riesce a rendere unici anche ingredienti molto semplici.

Infine, Sara è una laureata 24enne, amante soprattutto dei dolci e che non si è mai risparmiata durante le varie puntate di Masterchef Italia 13. Secondo il web, potrebbero essere loro i quattro finalisti mentre ad avere la peggio potrebbe essere Antonio. Tuttavia, le prove molto complicate previste in semifinale potrebbero riservare anche delle sorprese.











