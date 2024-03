Finalisti The Voice Senior 2024, chi sono?/ Pronostici: Mario Rosini, Ciro Sciallo e Claudia Bruni favoriti

Chi sono i finalisti di The Voice Senior 2024? I pronostici sulla semifinale

Questa sera, 22 marzo 2024, su Rai Uno va in onda la semifinale di The Voice Senior. Verranno dunque proclamati i finalisti di questa edizione, che ha visto avvicendarsi sul palco una serie di grandi talenti, poi scelti dai quattro giurati per il proprio team. Alla fine della scorsa puntata, ogni coach ha scelto solo sei elementi da portare alla semifinale. Tra loro, dunque, si nascondono non solo i finalisti di The Voice Senior 2024, ma anche il vincitore.

Partendo da Arisa, in semifinale la cantante ha portato: Bartolomeo Iossa, Mario Rosini, Filippo Lico, Gabriella Ferlito, Antonio Martini, Elisabetta Candelieri, Donatella Chiabrera, Massimiliano Rigacci, Annarita Delli e Marida Semiglia. Tra questi spicca il nome di Mario Rosini, e non solo per il suo passato da cantante famoso, ma soprattutto per la sua indimenticabile voce melodica. Sembra molto probabile che un posto tra i finalisti di The Voice Senior 2024 sarà suo.

Finalisti The Voice Senior 2024: Bruno Lanzetti e Angela Bini ce la faranno?

Nel team di Clementino spicca invece Ciro Sciallo, con la sua voce che ricarda il grande Pino Daniele. Un posto in finale potrebbe essere il suo e, con lui, potrebbe arrivare la voce potente di Bernardo Lanzetti. Nel team di Gigi D’Alessio a stupire è stata la voce poderosa di Elisa Puddu, altra candidata alla finale di The Voice Senior 2024. Non sono però da meno Larry Franco e Benito Madonia, due voci soul che sono rimaste nel cuore del pubblico di Rai Uno.

Loredana Berté nel suo team ha ancora: Vittorio Centrone, Antonella Grattarola, Antonella Clementi, Luisa Capaccioli, Sandro Bertolini, Roberto Testini, Angela Bini, Marco Massa, Claudia Bruni ed Enrico Pogoreiz. Tra loro ha conquistato il pubblico la voce potente di Claudia Bruni, che ha lasciato il pubblico senza fiato con la sua esibizione sulle note di I will survive. Tra i finalisti potrebbe dunque esserci lei, così come la potenza emotiva di Angela Bini.

