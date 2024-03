The Voice Senior 2024 semifinale/ Diretta e finalisti: ultime scelte per Bertè, Arisa, D’Alessio e Clementino

The Voice Senior 2024, anticipazioni e diretta semifinale

The Voice Senior 2024 torna in onda oggi, venerdì 22 marzo, con l’attesissima semifinale. Antonella Clerici, con la giuria composta da Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino, conduce una serata ricca di emozioni e colpi di scena. Al centro della serata ci saranno sempre i concorrenti che hanno superato non solo le temutissime blind auditions, ma anche le successive scelte dei giudici che hanno dovuto fare dei tagli e scegliere i concorrenti da portare in semifinale. Questa sera, i giudici, compresa Loredana Bertè tornata in forma dopo il ricovero come fa sapere il comunicato della Rai, dovranno effettuare le ultime scelte.

A loro, infatti, spetta il compito di scegliere i finalisti. Oltre alle esibizioni singole, i concorrenti che sono riusciti ad arrivare in semifinale, avranno anche la possibilità di duettare con i rispettivi giudici vivendo, così, una serata unica ed emozionante indipendentemente dal risultato finale.

The Voice Senior 2024: le squadre della semifinale

Tutti i concorrenti, nel corso della semifinale di The Voice Senior 2024, avranno la possibilità di esibirsi per l’ultima volta davanti ai giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino che dovranno scegliere chi farà parte del team di tre che si esibirà nella “Finale” di The Voice Senior, in onda venerdì 5 aprile. I team che, questa sera, si sfidano durante l’attesissima semifinale, sono così composti:

Gigi D’Alessio ha scelto Paola Battistata, Benito Madonia, Marcello Domenichini, Danilo Amerio, Diana Puddu, Luca Minnelli. Loredana Bertè ha puntato su Antonella Grattarola, Claudia Bruni, Sandro Bertoldini, Lemuri il Visionario (Vittorio Centrone), Angela Bini, Gigi Cifarelli. Nella squadra di Arisa abbiamo Filippo Lico, Elisabetta Candelieri, Mario Rosini, Bartolomeo Iossa, Donatella Pandimiglio, Annarita Delli Ponti e, infine, Clementino ha deciso di portare in semifinale Gianluca John Calzolari, Ciro Sciallo, Vincenzo Biascioli, Bernardo Lanzetti, Sonia Zanzi, Pino Maragno.

Come vedere in diretta streaming The Voice Senior 2024

L’appuntamento con la semifinale di The Voice Senior 2024, dunque, è assolutamente imperdibile. Per non perdere assolutamente nulla della penultima puntata del talent show condotto da Antonella Clerici basta sintonizzare il televisore su Raiuno a partire dalle 21.30. In alternativa è possibile seguire la diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando all’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

