“FINO A QUI” TESTO COMPLETO CANZONE ALESSANDR AMOROSO SANREMO 2024/ “Una ballata dal cuore”

Alessandra Amoroso ha conquistato il settimo posto nella classifica parziale di Sanremo 2024 letta all’inizio della finale da Amadeus. Conquistare uno dei posti in Top 5 non è dunque impossibile per la ex di Amici, che è alla sua prima esperienza sul palcoscenico dell’Ariston. ‘Fino a qui’ è il titolo del suo primo brano sanremese.

Alessandra Amoroso, chi sono i genitori Walter e Angela/ "Mi hanno insegnato valori come rispetto e fiducia"

“La mia canzone è una ballata che parla di consapevolezza. Questa è la prima volta in gara, sono molto emozionata e confusa, non vedo l’ora di essere sul palco”, ha raccontato la cantante durante un’intervista rilasciata a RaiPlay. Questo testo la porterà a conquistare uno dei posti in Top 5? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alessandra Amoroso, fidanzato ed ex/ Valerio Pastore e Stefano Settepani: "Scoperto un nuovo modo di amare"

“FINO A QUI”, TESTO COMPLETO CANZONE ALESSANDRA AMOROSO A SANREMO 2024

Il testo “Fino a qui” di Alessandra Amoroso é una tra le 30 proposte Big in corsa al Festival di Sanremo 2024. Si tratta di una ballad che rappresenta per l’ex Amici la prima volta di una performance live al debutto festivaliero sul palco di Sanremo. Una Amoroso che propone un testo e una musicalità tipici del suo repertorio di successo ma che pare non aver ingranato nella competizione di questo Sanremo 2024. Partiva come una delle favorite per la vittoria finale e invece non è riuscita a creare empatia con pubblico, pare fuori gara. Il testo “fino a qui” è tra le canzoni più intimiste del Festival e vede la voce di Alessandra Amoroso imparare ad apprezzare anche gli attimi meno fortunati nella vita.

Alessandra Amoroso, finale Sanremo 2024/ “Fino a qui” delude la Stampa, ma il pubblico la vota

TESTO COMPLETO “FINO A QUI”: LE PAROLE DI ALESSANDRA AMOROSO

Vediamo quindi il testo completo della canzone di Alessandra Amoroso per il Festival di Sanremo 2024, “Fino a qui“, accettare anche gli attimi di dolore:

Roma dorme

Per miracolo

Le sue piazze

I suoi caffè

Caramelle anti-panico

Alle 2:43

Un’altra notte di pioggia

Scivola come una goccia

Non sanno che sto male

Forse nemmeno gli importa

Prendo la borsa

Esco di corsa

Fuori un

Freddo cane

Io che da sola

Non so stare

Ad occhi chiusi

Sopra la follia

Basta solo un po’ di vento

E tutto vola via

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

Ma che sarà mai

Se ti sembro un po’ smarrita

In questa notte infinita

So chi sono io

Nello spazio

Una formica

Che si perde tra i vicoli

Di questa città

Che mi ascolta

Come nessun altro

Ha fatto mai con me

Va bene

Io prendo la borsa

Esco di corsa

Fuori il temporale

Io che da sola

Non so stare

Ad occhi chiusi

Sopra la follia

Basta solo un po’ di vento

E tutto vola via

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

E quante notti

Sono stata sveglia

A disegnare sul soffitto

Anche solo una stella

A sentirmi

Come Sally

Senza avere più voglia

Di fare la guerra

E poi cadere cadere

Cadere cadere

Cadere giù

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

© RIPRODUZIONE RISERVATA