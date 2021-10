Fino all’ultimo battito/ Anticipazioni 14 ottobre: Mino ferito in un agguato

Fino all’ultimo battito, anticipazioni puntata oggi, 14 ottobre 2021

Questa sera, giovedì 14 ottobre, alle 21.30 su Rai 1 va in onda il quarto appuntamento con la fiction “Fino all’ultimo battito”, con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. Nella puntata di settimana scorsa Rocco (Michele Venitucci) vuole riavvicinarsi all’ex moglie Elena (Violante Palcido) e cerca di mettere zizzania tra lei e Diego (Marco Bocci). Rocco segue il dottore e lo vede parlare con Rosa (Bianca Guaccero) pensando che sia la sua amante.

L’uomo rivela subito all’ex moglie quello che ha visto: Elena, insospettita dagli strani comportamenti di Diego, lo rintraccia grazia a una app e lo vede baciarsi con Rosa. La quarta puntata di “Fino all’ultimo battito” è formata da due episodi “Il mondo oscuro” e “La trappola” ecco le anticipazioni.

Fino all’ultimo battito: Elena non vuole più sposare Diego

Nell’episodio “Il mondo oscuro” Elena affronta Diego dopo aver visto il bacio con Rosa. Il medico ammette di aver sbagliato e fa a credere alla compagna di aver avuto un momento di debolezza, piuttosto che rivelarle la verità sui suoi attuali rapporti con la famiglia Patruno. Elena però non vuole più sposarlo. Il giorno dopo la coppia è costretta ad andare ad acquistare l’abito di Anna per il matrimonio. Sulla soglia del negozio Diego capisce che si tratta di quello di Rosa. È inevitabile l’incontro tra le due donne. Elena, infatti, riconosce Rosa: è la nuora del boss evaso e madre del ragazzo che piace ad Anna. Così lascia il negozio.

Nel secondo episodio “Trappola” Diego vuole far arrestare Cosimo e si fa aiutare da Bashid. Grazie alla partita di beneficenza organizzata da Rocco, viene acquistato il VAD per Vanessa, che però continua a peggiorare. Mino e Anna, sempre più vicini, fanno l’amore. Poco dopo Mino viene ferito in un agguato come rappresaglia per Cosimo…



