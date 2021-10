Fino all’ultimo battito/ Anticipazioni 21 ottobre: Cosimo ha un malore…

Fino all’ultimo battito, anticipazioni puntata oggi, 21 ottobre 2021

Questa sera, giovedì 21 ottobre, alle 21.30 su Rai 1 va in onda il quinto e penultimo appuntamento con la fiction “Fino all’ultimo battito”, con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. Come si sta evolvendo la situazione di Diego Mancini, Primario di Cardiochirurgia? Il medico si ritrova sempre più sotto pressione dopo aver preso una difficile decisione: salvare la vita del figlio Paolo mettendolo in cima alla lista dei trapianti. Nella scorsa puntata il bambino è stato finalmente dimesso: Diego ed Elena hanno fatto pace. Ma Mancini è deciso anche a liberarsi di Patruno e così, dopo aver scoperto dove si trova il covo del boss, chiede all’amico Bashir di avvisare la polizia. Quando arriva la polizia, però, il covo è vuoto. Il boss ha capito che qualcuno lo ha tradito e capisce subito che si tratta di Diego. La quinta puntata di “Fino all’ultimo battito” è formata da due episodi “Codice rosso” e “Il morso del serpente” ecco le anticipazioni.

IL CACCIATORE 3/ Anticipazioni 1a puntata 20 ottobre: l'incubo Vito Vitale, indagine su Aglieri e Provenzano

Fino all’ultimo battito: Cosimo ha un malore…

Nell’episodio “Codice rosso” Patruno ha capito che è stato Diego Mancini a fare la soffiata alla polizia sul suo covo. Il medico viene prelevato dagli uomini del clan e portato da Cosimo, proprio mentre Elena lo attende nella Chiesa dove hanno deciso di sposarsi. Cosimo è furioso e lo picchia selvaggiamente, ma un malore lo ferma improvvisamente. Diego potrebbe approfittare della situazione, ma è un medico e lo salva ancora una volta. Cosimo, grato di essere ancora vivo, stringe un patto con Mancini Diego lo opererà e in cambio sarà libero.

Anticipazioni Il Cacciatore 3, seconda puntata/ Indagine ossessiona Barone

Nel secondo episodio “Il morso del serpente” l’operazione di Vanessa è riuscita. La ragazza e i suoi genitori ringraziano Diego, che però si sente in colpa sapendo che solo un trapianto risarcirà la ragazza. Mino e Rosa hanno un confronto molto duro, dopo le verità che Cosimo ha rivelato al nipote. Il clan sta allestendo una sala operatoria di fortuna in cui Cosimo sarà operato e chiedono a Diego di sottrarre dall’ospedale un macchinario. Mancini, impaziente di liberarsi delle pressioni del boss, collabora per velocizzare l’intervento. Ma Rocco mette gli inquirenti sulle sue tracce…

LEGGI ANCHE:

Francesco Montanari e il matrimonio con Andrea Delogu/ Perchè è finita?

© RIPRODUZIONE RISERVATA