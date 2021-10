Fino all’ultimo battito/ Anticipazioni 7 ottobre 2021: Diego salva la vita a Cosimo

Fino all’ultimo battito, anticipazioni puntata oggi 7 ottobre 2021

La fiction “Fino all’ultimo battito” torna oggi, giovedì 7 ottobre, in onda su Rai 1 dopo il successo delle scorse settimane: il 20, 39% di share per il primo appuntamento e il 18,8% per il secondo. Marco Bocci torna a vestire i panni di Diego Mancini, primario e padre in crisi pronto a tutto per non veder morire suo figlio, anche tradire il giuramento di Ippocrate. Al suo fianco ritroviamo Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi nel ruolo di Margherita. Cosa succederà nella terza puntata?

La PM Pansini e l’ispettore capo Santoro hanno scoperto che Diego ha usato un vaccino antinfluenzale della farmacia per far venire la febbre a Vanessa Coppi. Ma Cosimo (Fortunato Cerlino) è riuscito a scagionare il medico da tutte le accuse, grazie a uno stratagemma studiato nei minimi dettagli.

Fino all’ultimo battito: Mino scopre Diego?

Dopo l’aiuto del boss Cosimo Patruno, Diego Mancini è ancora più in debito con lui. Quando Patruno si sente male, Rosa (Bianca Guaccero) chiama Mancini che si trova costretto a fargli una trasfusione di sangue per salvargli la vita. Intanto Elena (Violante Placido) scopre che sua figlia Anna (Gaja Masciale) sta aiutando Mino Patruno (Michele Spadavecchia), nipote del boss, a organizzare una campagna sui social.

La donna va su tutte le furie e vuole intimare alla figlia di chiudere ogni rapporto con il ragazzo. Nel frattempo Mino, che ha lo stesso gruppo sanguigno del nonno, decide di donargli il sangue: Diego dovrà fare la trasfusione senza farsi vedere dal ragazzo che potrebbe dire tutto ad Anna…

