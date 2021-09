Fino all’ultimo Battito/ Anticipazioni puntata oggi 23 settembre: Paolo morirà?

Fino all’ultimo Battito, anticipazioni puntata oggi, 23 settembre

Fino all’ultimo battito è la fiction che debutterà questa sera su Rai1 e che avrà Marco Bocci come protagonista maschile affiancato da Bianca Guaccero. Ogni giovedì in prima serata la coppia ci terrà compagnia portando in prime time un altro medical drama ma sul fino dell’adrenalina, e non poteva essere altrimenti visto che il protagonista è Bocci, il re delle fiction ad alta tensione, almeno in casa Mediaset.

Toccherà a lui vestire i panni di un genitore e dottore che si trova stretto in un imbuto tra la sua professione medica e il suo essere padre e a quel punto, quando prenderà una decisione sbagliata, dovrà affrontarne le conseguenze finendo nelle mani della malavita. Nella fiction diretta da Cinzia TH Torrini troveremo anche Violante Placido, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi a completamento del cast che, sicuramente, farà faville.

Fino all’ultimo Battito: òa mossa falsa di Mancini

Fino all’ultimo battito racconterà la battaglia disperata del dottor Mancini che commette un terribile errore per amore del figlio finendo così nel mirino della malavita che continua a minacciare non solo la sua carriera ma anche la sua famiglia. Mancini a soli 40 anni è già Primario di Cardio chirurgia, ha al fianco la sua Elena, la donna conosciuta quando si è trasferito in Puglia, e insieme si occupano di Anna, la figlia della sua compagna, e Paolo, il figlio avuto insieme.

I due sono pronti a convolare a nozze ma tutto va in pezzi quando viene a galla la cardiopatia di Paolo dopo una grave crisi che mette la sua vita in pericolo. A quel punto Diego decide di tradire ogni suo valore per farli scalare la lista dei trapianti a discapito di una ragazzina, Vanessa. Sulla sua mossa punta i fari Cosimo Patruno, boss della malavita al 41 bis, a cui Diego ha rifiutato una perizia per ottenere i domiciliari e così, a quel punto, lo ha in pugno. Come finirà adesso per lui?

