Fino all’ultimo battito/ Anticipazioni ultima puntata: Diego farà la scelta giusta?

Questa sera, giovedì 28 ottobre, va in onda alle 21.30 su Rai 1 l’ultimo appuntamento con “Fino all’ultimo battito”, la fiction diretta da Cinzia Th Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. Negli ultimi due episodi non mancheranno momenti drammatici e carichi di suspence. Finalmente scopriremo cosa succederà al dottor Diego Mancini: riuscirà ad affrancarsi da Cosimo? Nella penultima puntata Rocco, ex marito di Elena, dopo aver visto Diego baciare Rosa continua a nutrire dei sospetti su di lui e inizia a indagare.

L’uomo scopre che Rosa è la nuora di Patruno, ma Mazzancolla lo investe di proposito nei vicoli di Bari Vecchia. La puntata conclusiva della fiction “Fino all’ultimo battito” si apre proprio con l’incidente di Rocco, in pericolo di vita dopo essere stato investito.

Sarà proprio Diego Mancini a dover operare l’ex compagna di Elena. Il medico sa che ancora una volta c’è di mezzo Cosimo: riuscirà a mantenere la calma in sala operatoria? L’intervento va per il meglio, ma Rocco rimane in coma. Diego è schiacciato dai sensi di colpa e confessa a Elena del suo legame con Cosimo Patruno: la donna è sconvolta e sbatte la porta in faccia al compagno. Rosa vuole stappare Mino dalla grinfie del nonno Cosimo: decisa a tutto pur di salvare il figlio da un destino già scritto, la donna stringe un patto con Nicola, l’avvocato del boss.

Per Diego è arrivato il momento di operare Cosimo: il boss gli fa capire che, se qualcosa andasse storto, i suoi cari, a partire da Paolo, pagherebbero con la vita. Mentre sta per iniziare l’intervento, Elena viene rapita e minacciata con una pistola: qualcuno all’interno del clan vuole che Cosimo non esca vivo dalla sala operatoria. Poco dopo avviene una sparatoria e come in un cerchio della vita, Diego e Vanessa si incontrano nuovamente: questa volta il medico prenderà la giusta decisione?

