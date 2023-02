Fino all’ultimo indizio/ Su Canale 5 il film con Denzel Washington

Fino all’ultimo indizio, film di canale 5 diretto da John Lee Hancock

Fino all’ultimo indizio va in onda oggi, domenica 5 febbraio, in prima serata a partire dalle 21.20 su Canale 5. Il protagonista è il gigante del cinema Denzel Washington. Prodotto dalla Warner Bros, sia la regia che la sceneggiatura di Fino all’ultimo indizio hanno la firma di John Lee Hancock mentre le musiche sono state curate da Thomas Newman, famoso per aver vinto numerosi premi tra cui un BAFTA e un Grammy Award per la colonna sonora di American Beauty e un Emmy Award per quella di Six Feet Under.

Tata Matilda e il grande botto/ Su Italia 1 il film con Emma Thompson

Il cast di Fino all’ultimo indizio è indubbiamente stellare: Denzel Washington nei panni del vice sceriffo Joe Deacon, Rami Malek in quelli del nuovo detective capo Jim Baxter, mentre il ruolo del cattivo (Albert Sparma) è interpretato dall’attore e cantautore Jared Leto.

Fino all’ultimo indizio, la trama del film

Il film Fino all’ultimo indizio è ambientato nella Los Angeles degli anni 90, la città è sconvolta da un omicidio e il vicesceriffo Joe Deacon viene chiamato per raccogliere le prove relative al recente crimine. L’uomo si reca con il nuovo giovane capo detective Jimmy Baxter sul luogo del crimine e subito si rende conto delle numerose analogie con un vecchio caso di omicidio seriale che purtroppo non era riuscito a risolvere all’epoca e che era diventato una vera ossessione al punto di portarlo ad avere seri problemi di salute e alla fine del suo matrimonio. Proprio quella notte scompare un’altra donna e Deacon decide di fermarsi a Los Angeles nella speranza di riuscire a risolvere finalmente questo mistero.

The Stronghold La Roccaforte/ Su Italia 1 il film con Danylo Kamenskyi

La notte dopo avviene un altro omicidio e il modus operandi è sempre lo stesso: le vittime sono tutte prostitute pugnalate a morte. I sospetti del vice sceriffo ricadono su Albert Sparma ma l’uomo è estremamente abile nello sviare le indagini. Deacon e Baxter hanno bisogno di risolvere le indagini entro una settimana o il caso passerà nelle mani dell’FBI, decidono così di pedinare Sparma ma l’uomo astutamente provoca Baxter affermando di sapere dove si trova la donna scomparsa e si offre di condurlo nel nascondiglio.

In realtà questa mossa era solo un diversivo e l’uomo ammette di non avere mai ucciso nessuno provocando il detective fino a quando quest’ultimo, esasperato, lo uccide. Deacon aiuta il capo detective a nascondere il corpo e per evitare che il giovane possa ossessionarsi tutta la vita nel dubbio che Sparma fosse effettivamente responsabile o meno di tutte quelle morti decide di comprare un fermaglio identico a quello indossato dalla ragazza scomparsa e glielo invia anonimamente per convincerlo di avere fatto la cosa giusta, in realtà i sospetti sul reale assassino non saranno mai risolti.

L'assedio di fuoco/ Su Rete 4 il film con George Randolph Scott

© RIPRODUZIONE RISERVATA