Finti assistenti civici, The Show denunciati/ Pettorina gialla, petardi e multe

Pubblicità

I due youtuber “The Show” sono stati arrestati e denunciati dopo essersi finti degli assistenti civici. La notizia è riportata dai colleghi dell’agenza Agi che raccontano di come i due 29enni, ben noti soprattutto fra il pubblico giovane, ma anche per la loro partecipazione a “Pechino Express”, siano entrati in un negozio di Milano spacciandosi appunto quello che non erano, quindi hanno intimato a due persone di allontanarsi per rispettare le norme anti-covid, e poi hanno acceso dei petardi nello stesso negozio. Dopo di che, hanno anche inscenato una contravvenzione. Entrambi sono stati denunciati con l’accusa di “usurpazione di titolo”, dopo essere stati sorpresi a girare per Milano con addosso una pettorina gialla con la scritta ‘Comune di Milano – assistente civico’, con l’aggiunta di tesserini falsi con il logo dell’utente. L’episodio è avvenuto nel dettaglio lo scorso 29 maggio, in un negozio di Corso Lodi.

Pubblicità

FINTI ASSISTENTI CIVICI, THE SHOW DENUNCIATI: ECCO COME SONO ANDATE LE COSE

Dopo aver chiesto ai clienti dello store di evitare assembramenti, il titolare del negozio ha chiesto giustamente spiegazioni e i due hanno replicato, secondo quanto si legge su Agi, tirando fuori un petardo da un marsupio e posizionandolo sul bancone. Il proprietario ha preso a sua volta l’oggetto e l’ha scagliato fuori dal locale, ma i finti assistenti civici ne hanno preso un altro facendolo esplodere nel negozio. A quel punto il negoziante ha preso di peso il ragazzo e l’ha buttato fuori, nel contempo, l’altro youtuber ha estratto un finto blocchetto per fare le multe, fingendo di comminare una sanzione al lavoratore. Questi ha capito la farsa e i due hanno dovuto ammettere che si trattasse di uno scherzo. Peccato però che un cliente del locale, nel frattempo, abbia riconosciuto i due youtuber, leggasi Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, denunciandoli al commissariato Monforte Vittoria di Milano. Il giorno dopo gli agenti si sono recati nel negozio incriminato e il commerciante ha individuato i due mentre circolavano ancora con le pettorine. Sono stati portati negli uffici della polizia e denunciati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA