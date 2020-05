Follettina Creation/ Youtuber bersagliata da minacce e insulti: “Usate il cervello” (Ciao Darwin 8)

Pubblicità

Follettina Creation è ormai da tempo una delle star di YouTube, ma con il suo modo di fare genuino e semplice ha conquistato anche il mondo della televisione. In passato l’abbiamo vista diverse volte nei salotti di Barbara D’Urso e poi in Avanti un altro. Il suo cambiamento è visibile da tutti, soprattutto a livello estetico. Dopo essere stata criticata tanto tempo fa perchè trasandata, Follettina si è rimboccata le maniche e ha iniziato a sfoggiare pettinature alla moda e trucco. Le critiche però non mancano, come sempre. “Questi sono i messaggi che ricevo molto spesso in direct”, scrive su Instagram in questi giorni, “Io mi chiedo davvero se la gente abbia un cervello e mi rispondo dicendo che tutti ce l’hanno ma non tutti lo usano nel modo corretto”. Nello screen, scopriamo che qualcuno le ha augurato di morire di cancro, aggiungendo pure un simpatico ‘pu*na’. Altri hanno superato altri limiti: c’è chi promette di darle fuoco alla casa e chi ipotizza che abbia qualche problema psichico. “Le persone devono imparare a conoscere prima di giudicare, di insultare e minacciare di morte”, continua Follettina, “Usate il cervello ragazzi prima di scrivere, ciò che viene scritto poi resta scritto, offesa o no alcuni di questi sono reati“. Qualcuno degli ammiratori però è convinto che l’account sia solo un fake. Tempo fa infatti la Youtuber ha annunciato di voler dire addio ai social, a distanza di poco tempo da quando ha scelto di vendere il canale al ContabileH. Anche se poi a quanto pare ha scelto di accettare l’offerta di un’agenzia.

FOLLETTINA CREATION A CIAO DARWIN 8

L’arrivo di Follettina Creation a Ciao Darwin 8 è entrato nella storia del programma. Oggi, sabato 9 maggio 2020, Canale 5 trasmetterà in prima serata la replica della puntata con la sfida Web Vs Tv, in cui troveremo anche la nota Youtuber. “Quando mi hanno contattato, anche in questo caso, come nel caso di Pomeriggio 5 non ci credevo più di tanto, pensavo che fosse una bufala”, ha raccontato nel suo canale Youtube una volta finita l’esperienza. Dopo aver realizzato che era tutto vero, Follettina ha persino pensato di dare buca e non presentarsi in puntata. Anche se le cose, come sappiamo, sono andate in modo diverso. “Alla prova coraggio ho detto no perchè sono insettofobica, di tutto. Non avrei potuto fare nè la prova coraggio nè quella in cui ci sono i rulli”, continua, “mi hanno fatto fare delle prove per La macchina del tempo e non mi hanno presa, però mi hanno fatto fare il dibattito. […] Ho urlato alla tv che noi siamo meglio di loro perchè gli anziani ci fermano per strada e ci chiedono foto e autografi, mentre loro non vengono fermati più da nessuno. Nemmeno dagli anziani”. I telespettatori però ricorderanno anche quanto avvenuto durante i Darwin di Donatello dell’anno scorso, quando Follettina ha premiato Fillip Simaz del Gay Pride per la categoria Mister Darwin. Tutto inizia con la domanda di Paolo Bonolis, che chiede a Follettina di descrivere il suo uomo ideale. “Deve essere una persona dolce, con gli occhi azzurri”, ha risposto lei, “Deve saper corteggiare una donna, deve saper prendere la donna con modi giusti, con delle parole dolci. Non mi fraintenda”. Un breve preambolo che ha dato il via anche ad un piccolo siparietto subito dopo, quando il padrone di casa le ha chiesto di simulare una prova di seduzione proprio con lui. Il tutto si è concluso con un bacio fra Paolo e Follettina, anzi doppio. “È una macchina da se**o”, ha detto il conduttore per giustificarsi.



