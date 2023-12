Fiordaliso attacca Rosanna Fratello: “Perbenista, regina di sta cippa!”/ Lei replica: “Poco sincera”

Fiordaliso e Rosanna Fratello, nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello 2023

Si riaccende lo scontro tra Fiordaliso e Rosanna Fratello nella Casa del Grande Fratello 2023. Alfonso Signorini apre la diretta proprio con il confronto tra le due ‘prime donne’, così come lui stesso le definisce. Un filmato riassume le uscite più pungenti che le due cantanti hanno avuto per l’altra.

“Ci siamo incontrate diverse volte ma non abbiamo mai avuto un rapporto amichevole.” ha spiegato Rosanna Fratello in un confessionale. “Rosanna per me è una donna troppo perbenista, vuole che tutti si tolgono il cappello quando arriva lei. Qui di regine non ce n’è, la regina di sta cippa! Non è che non mi piace, siamo diverse di carattere.” sono state invece le parole più critiche di Fiordaliso.

Rosanna Fratello punge anche Beatrice Luzzi, lei replica

In diretta su Canale 5, Rosanna Fratello ha dunque replicato a queste frecciate della collega: “Una cosa è vera: siamo proprio su due fronti diversi. Io lei la definirei la zia che difende l’indifendibile, fa tante comunelle con qualcuno ed essere invece più sincera. Con me è poco diretta. Io non devo far niente per essere notata, io sono quella che sono.” Qualche critica arriva però anche nei confronti di Beatrice Luzzi: “Beatrice? Nota sempre tutto, secondo me soffre di qualcosa… Loro fanno comunella sparlando, io non ho niente da dire!” La risposta di Beatrice non manca: “Che problema ho? La tua presenza!”











