GRANDE FRATELLO VIP 2023, 27a puntata/ Diretta e eliminato: provvedimenti per Massimiliano Varrese?

Diretta Grande Fratello Vip 2023: commento live 16 dicembre 2023

Ed eccoci con ventisettesima puntata del Grande Fratello 2023, pronti a seguirla e commentare in diretta. Nel pre-puntata il collegamento con Alfonso Signorini, che promette grandi emozioni e colpi di scena. “Continua la faida tra prime donne al Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi e Fiordaliso fanno fronte comune contro Rosanna Fratello. Stasera round decisivo. Ma si chiuderà anche il cerchio tra Greta e Mirko…”, preannuncia Alfonso.

Donatella Rettore e Mietta, show di natale al Grande Fratello 2023/ Preparata una performance unica

“Affronteremo anche la polemica su Massimiliano, atteggiamenti che hanno fatto discutere fuori dalla casa. Ci sarà anche lo show di Natale con Donatella Rettore e Mietta, oltre ad un’eliminazione molto pesante. Insomma, sarà una puntata da vivere tutto di un fiato”. Vedremo se effettivamente questa puntata del Grande Fratello 2023 rispetterà le attese. Pronti? Si comincia! (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Massimiliano Varrese, frasi offensive contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ Web chiede la squalifica

Grande Fratello 2023, diretta 27a puntata: le anticipazioni

Questa sera andrà in scena la diretta della 27a puntata del Grande Fratello 2023, più carica che mai di argomenti spigolosi e dinamiche da sviscerare. Tanti sono i temi emersi nel corso di questa settimana e con buona probabilità ci saranno due protagonisti al centro dell’attenzione, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi; sia per dinamiche che li legano che per questioni relative a binari paralleli.

Questa sera – sabato 16 dicembre – la diretta della 27a puntata del Grande Fratello 2023 promette scintille in riferimento al rapporto tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. I due, dopo una tregua apparente, sono tornati a scontrarsi in maniera anche piuttosto dura. Stando alle anticipazioni del reality, la serata sarà ampiamente dedicata alle querelle di quest’ultima settimana e con particolare riferimento al parere degli altri coinquilini.

Paolo Masella, sorpresa al Grande Fratello: sorella Chantal con la nipotina?/ "Fiera di te"

Diretta Grande Fratello 2023, 27a puntata: sorpresa per Paolo Masella, arrivano sorella e nipote

Sempre osservando alle anticipazioni della diretta della 27a puntata del Grande Fratello 2023 emerge che in Casa arriverà una bella sorpresa per Paolo Masella, che riceverà la visita di sua sorella e della sua nipotina. Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese saranno poi al centro dell’attenzione anche per questioni non reciproche. L’attore ha ritrovato in Casa una sua vecchia fiamma – Monia La Ferrera – entrata di recente come nuova concorrente. Tra i due la passione sembra essere tornata in auge e dopo la vicinanza di quest’ultima settimana il tema sarà trattato da Alfonso Signorini anche nel corso della diretta di questa sera.

Novità sul fronte sentimentale anche per Beatrice Luzzi; l’attrice è stata a lungo vicina a Giuseppe Garibaldi ma il loro rapporto scandito da alti e bassi è presto giunto al capolinea. Stando alle anticipazioni della 27a puntata del Grande Fratello 2023, un ‘focus’ particolare sarà rivolto al presunto ritorno di fiamma dettato dalla complicità degli ultimi giorni.

Grande Fratello 2023, fari puntati ancora su Mirko e Greta

Tra i tanti temi che saranno affrontati nel corso della prossima diretta del Grande Fratello 2023. Stando alle anticipazioni del reality ci sarà un nuovo confronto, a quanto pare definitivo, tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. L’ex gieffino è pronto a svelarle quali sono i suoi sentimenti (che ha però già anticipato a Verissimo). Potrebbe esserci spazio anche per Sara Ricci. L’attrice è al televoto e rischia seriamente di lasciare la Casa ma nel frattempo non sembra aver tirato i remi in barca nel merito degli scontri con Beatrice Luzzi. Con la collega il rapporto è arrivato ai minimi storici e questa sera potrebbe esserci un ‘secondo match’ tra le due.

Occhio anche ad un’intesa particolare emersa negli ultimi giorni al Grande Fratello 2023: Vittorio Menozzi e Greta Rossetti sono sempre più vicini e complici. Tra baci dati per gioco e aerei che fanno il tifo, la ‘ship’ prende una forma sempre più concreta. Uno spezzone della 27a puntata del Grande Fratello 2023 sarà dunque dedicato anche a loro con Alfonso Signorini pronto ad indagare sui reciproci intenti sentimentali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA