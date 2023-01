Fiordaliso, chi è l’ex marito Paolo Tonoli/ Il figlio Paolino, giovane regista

Fiordaliso, il matrimonio violento con l’ex marito Paolo Tonoli

Marina Fiordaliso, nota cantante italiana, sarà oggi ospita da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno. Nel corso dell’intervista è prevedibile che sarà toccato nuovamente uno dei temi più sofferti per l’artista canora. L’interprete di Non voglio mica la luna ha infatti più volte raccontato delle violenze subite dal suo primo marito, Paolo Tonoli, dal quale ha anche avuto il suo primo figlio, Paolino.

Come raccontato da Fiordaliso in diverse interviste, il rapporto con il suo ex marito Paolo Tonoli sarebbe finito a cause delle continue violenze subite per anni. In una delle sue ultime interviste sul tema, rilasciata a Domenica Live per Barbara D’urso, è entrata nel dettaglio del rapporto traumatico. “C’erano le botte, in quel periodo era normale che una donna venisse picchiata, ma c’è un limite”. Fiordaliso ha poi lanciato un messaggio a tutte le donne, forte della consapevolezza acquisita dopo la storia tortuosa con Paolo Tonoli. “Voglio dire alle donne che ce la possono fare, bisogna andare via subito”, la cantante ha poi aggiunto: “Io ce l’ho fatta, sono stata aiutata dalla mia famiglia. Le botte non si scusano mai”.

Fiordaliso, l’amore per i figli Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli

Dal tortuoso matrimonio con Paolo Tonoli, Marina Fiordaliso ha avuto il suo secondo figlio, Paolino Tonoli. Con il ragazzo ha sempre raccontato di avere un rapporto speciale, ma le difficoltà maggiori sono state per il primogenito, Sebastiano Bianchi. A Verissimo aveva spiegato: ” Scoprii di essere incinta a 15 anni, mio padre mi mandò via di casa. Andai in un istituto per ragazze madri”.

Nonostante le difficoltà del momento, Marina Fiordaliso ha più volte spiegato di come Sebastiano Bianchi, suo primo figlio, non abbia risentito delle condizioni precarie. Nato nel ’72, a lui è dedicato uno dei brani più amati dalla cantante: “Il mio angelo“. Il secondo figlio invece, Paolino Tonoli, nato nell’89, è oggi un promettente regista cinematografico. Anche con lui il rapporto è splendido, come raccontato fa Fiordaliso proprio da Serena Bortone: “A volte è il piccolo che mi fa da padre, mentre con il primo c’è un temperamento più focoso”.

