Edoardo Donnamaria, gesto ad Antonella frutto della gelosia?/ C’entrerebbe Antonino…

GF Vip, Edoardo Donnamaria fa un succhiotto ad Antonella Fiordelisi: il motivo

Al Grande Fratello Vip 2022 continua a tenere banco la situazione sentimentale di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Se nei giorni successivi sembrava essersi interrotta a tutti gli effetti la frequentazione, nelle ultime ore c’è stato un riavvicinamento con tanto di intime effusioni. E, proprio il risultato di queste effusioni, avrebbe lasciato un segno visibile sul collo di Antonella: un succhiotto. Il motivo di tale gesto, tuttavia, non è solo legato al ritorno di un’attrazione fisica tra i due, ma anche ad un’altra circostanza.

A rivelarlo è la stessa Antonella in cucina, in cui ha spiegato: “Mi ha praticamente morso il collo apposta perché devo fare la foto lì e vuole che ci sia un suo segno“. In sostanza, stando all’interpretazione data sul web col supporto del video di queste dichiarazioni, Donnamaria avrebbe voluto lasciare un segno sul collo di Antonella prima di una foto della ragazza al fianco del cartonato di Antonino Spinalbese. Una scelta forse dettata dalla gelosia, visto il rapporto di complicità che la sportiva ha sin da subito instaurato con l’hairstylist.

Antonella Fiordelisi e il gesto di Edoardo: perché c’entra Antonino Spinalbese?

In questi giorni i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 sono impegnati nella realizzazione del calendario del reality 2023, tra foto e momenti di divertimento. E, vista l’assenza di Antonino Spinalbese per questioni di salute, è stato installato nella Casa un suo cartonato accanto al quale scattare le fotografie. Proprio la foto di Antonella Fiordelisi in programma avrebbe smosso la gelosia di Edoardo, che ha così voluto lasciarle un segno prima di posare al fianco del cartonato dell’hairstylist.

Il racconto di Antonella in cucina ha sconvolto i coinquilini lì presenti. Dana Saber ha risposto con un “Veramente?“, mentre Daniele Dal Moro ha commentato, sbigottito: “Non ci credo“. Wilma Goich invece non ha risparmiato critiche al gesto: “Allora, ti posso dire una cosa? Che se si vede quel segno è di una volgarità e una bruttura ignobili“.

EdoD ha fatto un succhiotto ad Antonella perché doveva fare la foto col cartonato di Antonino e voleva che ci fosse un suo segno……pic.twitter.com/Y0QnQpdGAg — Paola. (@Iperborea_) January 5, 2023

