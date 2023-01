Un altro domani non va in onda oggi/ La soap torna da lunedì 9 gennaio

Un altro domani non va in onda il 6 gennaio 2023

Un altro domani non va in onda il giorno dell’Epifania. Come anche le altre soap di Canale 5 (Beautiful e Terra amara), anche Un altro domani si prende una breve pausa per via della festa. Nel pomeriggio del 6 gennaio 2023, la rete Mediaset trasmetterà infatti la replica del Concerto per la Pace – 30 anni di Natale in Vaticano, condotto da Federica Panicucci. Si tratta ovviamente di uno stop momentaneo. Mentre Beautiful e Terra amara riprenderanno già da domani, sabato 7 gennaio, i fan di Un altro domani dovranno attendere lunedì 9 gennaio 2023, quando la soap tornerà al suo consueto orario di messa in onda.

Nelle nuove puntate vedremo Julia al centro di una battaglia tra sua madre e il marito Oscar, mentre Inés, una volta tornata a pieno regime in libreria, metterà Alicia alle strette dopo aver capito che è stata lei ad avvelenarla per metterla fuori gioco e approfittarsi di Angel. Insomma, in Un altro domani ci attende un’altra settimana ricca di colpi di scena per i nostri protagonisti. Vediamo nel dettaglio le anticipazioni.

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda il 9 gennaio, ci dicono che Julia dovrà scegliere da che parte stare quando sua madre e suo padre “adottivo” si ritroveranno a darsi battaglia. Diana non ha mai accolto di buon occhio la nuova relazione di Oscar con Lian, che abbiamo scoperto non essere quindi solo la sua socia in affari. A quel punto, Diana ha rivelato a Julia che lei e suo marito stanno divorziando. Inizialmente la giovane proprietaria della bottega si è sentita disorientata poiché credeva che il matrimonio trentennale dei suoi genitori fosse solido, invece la realtà è stata molto dura da accettare. Inoltre, mentre Oscar sembra disposto al dialogo, Diana non accetta di trovare una soluzione amichevole e non vuole neanche rivolgergli la parola.

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Inés deve rimboccarsi le maniche poiché la libreria è in disordine, e addirittura ci sono molti libri con le pagine strappate. La sua reazione non tarda ad arrivare e infatti si arrabbia di nuovo con Alicia, minacciando di licenziarla e lasciandole intendere di aver capito il suo gioco; è stata lei ad avvelenarla, e presto o tardi riuscirà a neutralizzarla. Alicia, però, è molto astuta e non si lascerà intimidire. Da una parte sembrerà in confusione, dall’altra riuscirà a farsi perdonare da Angel, che nel frattempo aveva finalmente realizzato che era stata lei ad avvelare Inés, e perciò l’aveva allontanata. Come finirà tra le due donne? Quel che è certo è che Alicia non resterà con le mani in mano e passerà al contrattacco con la sua rivale in amore…











