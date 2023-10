Fiordaliso contro Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023/ “L’ha fatta troppo grossa con Massimiliano”

Fiordaliso al Grande Fratello 2023 ha preso le difese di Massimiliano Varrese accusato da Grecia Colmenares di aver esagerato con Heidi Baci. A poche ore dalla diretta la cantante di Non voglio la mica la luna non nasconde la preoccupazione per il futuro di alcuni concorrenti in nomination; in particolare al televoto sfida avvincente tra Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Valentina e Giuseppe Garibaldi. La cantante nella casa si è molto legata a Massimiliano, Valentina e Giuseppe ed è preoccupato che uno di loro possa uscire contro le due più amate nella casa Grecia e Beatrice. Tra tutti i concorrenti in nomination la cantante non si sente molto affine a Grecia Colmenares, ma dopo le accuse mosse verso Massimiliano è un fiume in piena.

“Basta, non la stuzzicare più” ha detto Fiordaliso a Massimiliano Varrese. Non solo, Fiordaliso commentando le parole di Grecia Colmenares pronunciate contro Massimiliano ha detto: “L’ha fatta troppo grossa”.

Grecia Colmenares, le accuse su Massimiliano Varrese: Fiordaliso contraria

Ma cosa è successo? Durante le nomination della scorsa settimana, Grecia Colmenares ha sganciato una vera e propria bomba su Massimiliano Varrese rivelando: “lui sa perché l’ho votato. Perché doveva chiedere scusa a Beatrice e soprattutto ad Heidi. Io sono donna e lo doveva fare assolutamente. Esagero, tu dici? Qualche giorno fa, era notte, lui è arrivato in camera sul letto di Heidi, lei gli ha detto ‘no aspetta’. Lui gli ha detto ‘voglio parlare con te adesso’. Lei ha detto ‘no domani’. Io ho parlato con Heidi dopo, lei mi ha confermato, ma avevo già visto tutto. Per questo dico che lui dovrebbe chiedergli scusa. Lui è arrivato sopra di lei”.

La regina della soap parlava naturalmente del comportamento di Massimiliano Varrese verso Heidi Baci. “Lui l’ha abbracciata da sopra! Dovevo dirlo scusatemi. E l’altro giorno Heidi è stata chiara, voleva distanza. Io ho avvisato Massimiliano. Gli ho detto di lasciarla un po’ in pace, perché lei aveva bisogno di distanza. Come mai lo dico solo adesso? Non l’ho detto quando è successo perché non era una cosa mia. In questo momento sto nominando. Io ho parlato con lui ieri e gli ho detto di scusarsi, non l’ha fatto e adesso sto spiegando perché lo nomino. Lui mi ha detto ‘io non ho nulla per cui scusarmi’. Adesso io mi devo scusare di aver detto quello che ho visto? Ho tutto il diritto di dire quello che penso e che ho vissuto. Io sono inopportuna? No ho solamente spiegato la mia nomination” – ha tuonato l’attrice.

