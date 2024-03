Fiordaliso: “Ecco chi vince il Grande Fratello 2024″/ “Anita? Non le perdonano di essere bella e giovane”

Fiordaliso svela chi per lei sarà il vincitore del Grande Fratello 2024

Fiordaliso è la protagonista di una lunga intervista rilasciata al settimanale CHI in occasione 40 anni del suo iconico brano “Non voglio mica la luna”. Nel corso della lunga chiacchierata, la cantante ha parlato anche della sua esperienza al Grande Fratello 2024, facendo le sue previsioni sul vincitore di questa lunga e discussa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Secondo Fiordaliso, a vincere sarà “Sicuramente Beatrice, se lo merita.” La cantante ha quindi aggiunto: “È una donna che ha deciso di non mollare. Mi aveva detto che era rientrata nella Casa perché aveva lasciato tante cose all’ultimo momento. In Beatrice si ritrovano tutte le donne che non ce l’hanno fatta, non più giovanissime, in cerca di riscatto.”

Fiordaliso è però intervenuta anche sulle critiche che hanno travolto Anita Olivieri, recentemente nel mirino del web per la sua relazione con Alessio Falsone. La cantante si è detta dispiaciuta per le critiche alla ragazza, dichiarando quelle che per lei sono le motivazioni di questa ‘ostilità’ nei suoi confronti: “Però, mi dispiace vedere che persone forti non vengano percepite così dal pubblico. Per esempio ad Anita, che io amo, non viene perdonato il fatto di essere bella e giovane. Prima era un quid in più, adesso una colpa.” ha detto l’ex gieffina.

Concludendo invece sulla sua esperienza al Grande Fratello 2024, Fiordaliso ha ammesso che ad averla stupita è stata “La pazienza, non pensavo di averne così tanta. Per rimanere nella Casa, per ascoltare tutti, ma anche con me stessa. Svegliarmi tutte le mattine e trovare davanti un giorno uguale agli altri, io che vivo di novità: mi hanno aiutato molto anche i ragazzi”.











