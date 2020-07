Fiordaliso “Mi sento male! Ora sbrocco!”/ Duro sfogo social: “Ho bisogno del palco”

Marina Fiordaliso torna protagonista nel nuovo appuntamento con Techetecheté. Un omaggio musicale che ripercorrerà alcuni dei passi musicali della cantante che è reduce da un periodo molto difficile. La pandemia di Covid-19 l’ha infatti toccata molto da vicino ed ha avuto conseguenze devastanti. La cantante ha infatti detto addio alla sua mamma proprio a causa di complicanze causate dal Coronavirus. Lo ha raccontato a Barbara D’Urso in un collegamento ma continua ad esprimere tutto il suo dissenso anche sui social, dove è molto attiva. In particolare su Twitter, Fiordaliso ha ultimamente espresso il rammarico per la situazione di stallo in cui vive il mondo dello spettacolo. “Io se continua così, sbrocco, ma sbrocco veramente” ha scritto la cantante. “io ho bisogno del palco, dei musicisti, del pubblico, me sento MALE”, ha aggiunto.

Marina Fiordaliso e l’omaggio alla mamma Carla

Marina Fiordaliso è stanca. La cantante vuole tornare sul palco e attende che anche la musica riparta. Un desiderio che accomuna di certo tutto il mondo dello spettacolo, drasticamente frenato dalla pandemia. Di recente sul palco Marina Fiordaliso ci è però tornata e anche insieme a sua sorella Cristina per omaggiare sua mamma Carla. “È proprio il palco che mi da la forza per ripartire, è quella cosa che non ti fa pensare a niente”, sono state le parole della cantante, che ha poi raccontato come sua madre abbia effettivamente inciso nella sua carriera. È stata infatti lei a credere nelle sue doti prima di tutti gli altri e a spingerla a non abbandonare il suo dono.





