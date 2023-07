Fiordaliso operata d’urgenza per peritonite/ “L’importante è che adesso sto bene”

Fiordaliso è stata operata d’urgenza stanotte a causa di una peritonite. A rivelarlo, attraverso un post pubblicato su Instagram, è stata la cantante stessa, la quale si è mostrata sul letto dell’ospedale con una mascherina chirurgica nera. “Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite?? Fatto! Non facciamoci mancare nulla!”, ha scritto.

Sebastiano e Paolino, figli Fiordaliso/ Due gravidanze difficili: "Una a 15 anni, l'altra rischiai grosso"

Poi ha rassicurato i suoi fans: “L’importante è che ora sto bene. Non preoccupatevi, tanto torno presto, peggio per voi! Alla mia età le peritoniti sono poche, di solito capitano ai GGIOVANI”, ha aggiunto. La sessantasettenne, nonostante il problema fisico, non ha dunque perso la sua ironia. In tantissimi le hanno augurato tra i commenti una pronta guarigione. La speranza adesso è che possa essere presto dimessa dall’ospedale in cui è ricoverata.

Fiordaliso: "Mi sono iscritta a Tinder"/ "La felicità? Secondo me non esiste"

Fiordaliso operata d’urgenza per peritonite: in dubbio il tour?

In molti si stanno domandando se i problemi di salute di Fiordaliso, che nelle scorse ore è stata operata d’urgenza per una peritonite, possano mettere in dubbio le prossime tappe del tour. Domani infatti la cantante dovrebbe essere ospite alla festa di San Paolo Apostolo a Vasto, in provincia di Chieti. Il 4 luglio invece è in programma un concerto a S. Egidio alla vibrata, in pronvicia di Teramo, mentre il 7 luglio a Saltara, in in provincia di Pesaro e Urbino e il 9 luglio a Barletta. Il calendario insomma è fitto.

CARLA POZZI, MAMMA FIORDALISO MORTA DI COVID/ "In ambulanza mi disse 'vado a morire'"

I fans si augurano che non sia necessario un forfait. L’aspetto più importante, ad ogni modo, è che la sessantasettenne si rimetta al più presto. In tanti nei giorni scorsi infatti si erano preoccupati dopo che la cantautrice aveva raccontato dei suoi malesseri e si era recata al pronto soccorso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina Fiordaliso (@fiordaliso_official)













© RIPRODUZIONE RISERVATA