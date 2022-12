Fiordaliso: “Rimasi incinta, papà si arrabbio”/ “Mandai a ca*are manager Morandi”

La nota cantante Marina Fiordaliso, conosciuta semplicemente come Fiordaliso, è stata ospite questa mattina del programma di Rai Due, I Fatti Vostri: “Io ho sempre voluto fare la cantante – ha esordito l’artista parlando della sua infanzia – la mia prima gara è stata in un oratorio, papà mi ha sentito cantare e sono andata a cantare con lui subito”. Un’infanzia vissuta fra la musica e i fratelli: “Li odiavo”, commenta ironica la cantante. Ad un certo punto Fiordaliso è rimasta incinta: “Ero una bimba curiosa e sono rimasta incinta e mio papà che è sardo si è arrabbiato un po’. Dopo è stata dura ma le cose sono tornate a posto”.

Grande Fratello Vip 7: Fiordaliso tra i concorrenti?/ Signorini punta nomi stellari…

In studio passa quindi un filmato di Disco Ring degli anni ’70, in cui la cantante si era presentata con la mela in mano: “E’ stata un’idea di un curatore di immagine che poi ha lavorato con Madonna. E’ stato un personaggio che non faceva parte di me ma mi ha aiutato moltissimo”. Fiordaliso ha partecipato a Sanremo con Oramai e poi ricevette una chiamata: “Mi chiamò il manager di Gianni Morandi, lo mandai a caga*e e gli misi giù il telefono, pensavo fosse uno scherzo, io ero una fan di Morandi. Allora dopo mi chiamò lui dalla Russia e quindi sono andata con Gianni”.

Fiordaliso "Paola Perego crede in me"/ "Lei e Simona Ventura due pazze..."

FIORDALISO: “NON VOGLIO MICA LA LUNA CANTATA IN TUTTE LE LINGUE”

Il più grande successo di Fiordaliso è stato ‘Non voglio mica la luna’: “E’ stata cantata in tutte le lingue, recentemente l’ho sentita anche in una fiction spagnola. E’ una canzone che è rimasta, per fortuna”. Fiordaliso ha partecipato anche a I Fatti Vostri: “Quando al Comitato non piaceva una canzone faceva il campanello”.

Sulla sua nipote di 11 anni, Rebecca Luna: “Sono una nonna rock, non sono quella che ti racconta le favole, ti fa fare i disegni. Io la porto sui tappetini elastici, andiamo a fare shopping, al cinema”. Fiordaliso si è poi congedata dagli studi de I Fatti Vostri cantando la sua hit menzionata sopra ‘Non voglio mica la luna’.

Marina Fiordaliso: "Mia madre Carla morta sola come un cane"/ "Tornassi indietro…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA