Fiordaliso: “Rimasta incinta a 15 anni, non ho avuto un’adolescenza”/ “Sono diventata adulta in fretta”

Fiordaliso mamma a 15 anni: “Non ho avuto un’adolescenza”

Quella di Fiordaliso è una vita irta di difficoltà ma anche piena d’amore. La cantante, tra i concorrenti del Grande Fratello 2023, si racconta ad Alfonso Signorini nel corso della terza puntata, ricordando in particolare l’infanzia interrotta da una precoce gravidanza.

“Questo è l’unico momento della mia vita che non devo accudire nessuno. – ha esordito la cantante al Grande Fratello – Io non sono mai stata adolescente, non l’ho mai avuta l’adolescenza, quindi qui mi diverto con tutti. Perché? Ho avuto un bambino a 15 anni e mi sono occupata di lui da subito. Sono diventata adulta in fretta.” Il bambino in questione è Sebastiano Bianchi, figlio che ha oggi 51 anni. Una gravidanza che causò alla cantante dissapori con suo padre, che la allontanò da casa.

Fiordaliso e la gravidanza a 15 anni: la reazione di papà Auro

“Mio padre mi mandò via di casa e andai in un istituto per ragazze madri. – ha raccontato Marina Fiordaliso qualche tempo fa a Verissimo – Era un periodo storico in cui ancora era una vergogna rimanere incinta. Mi ricordo che c’erano tre case. Eravamo dieci ragazze e c’era un’assistente sociale che ci controllava.”

Avere Sebastiano è stato però per Fiordaliso un vero dono: “È stato bellissimo, sono molto felice. Più che brava a portare avanti la gravidanza, sono stata coraggiosa e incosciente. Lui ha fatto una vita in mezzo alla spiaggia, al mare, vedeva i delfini. Io non mi sentivo in colpa, perché ero una ribelle. Io sarei andata contro il mondo per mio figlio, la proposta di abortire è durata due secondi nella mia testa”, ha raccontato la cantante.

