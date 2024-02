Fiordaliso spiazza Perla Vatiero: “A momenti ti chiede di sposarti!”/ La reazione di Mirko Brunetti in studio

Grande Fratello 2024, Fiordaliso e la sorpresa al gruppo nel giorno del suo compleanno

Questa sera, nella nuova puntata del Grande Fratello 2024, il pubblico ha assistito alla chiusura di un cerchio per quel che concerne il rapporto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Dopo numerosi tira e molla, la coppia ha deciso di concedersi una seconda possibilità, svelando di non aver mai smesso di amarsi e promettendo di riprovarci da capo. “Mirko è Mirko, quindi non posso paragonarlo a nessuno. L’amore tra noi non è mai finito, questa è la certezza che abbiamo”, ha ammesso Perla.

“La risposta che ho avuto in questi giorni è che un legame così profondo non può non provare a darsi una seconda possibilità“, le parole di Mirko. Tra i due, dunque, l’ipotesi di un ritorno di fiamma sembra sempre più una vera e propria realtà. E a commentare la svolta nel loro rapporto ci ha pensato anche Fiordaliso, che ha voluto fare una sorpresa ai concorrenti nel giorno del suo compleanno. La cantante, infatti, è ritornata a Cinecittà vestita da indiana e con una torta di compleanno, seppur divisa da un vetro dal resto di tutto il gruppo.

Fiordaliso a Perla Vatiero: “A momenti ti chiede di sposarti!“. La reazione di Mirko

Accortisi della presenza di Fiordaliso alle loro spalle, tutti i concorrenti seduti in salone si sono alzati e sono corsi verso di lei. Seppur divisi da un vetro, tutti hanno avuto modo di festeggiarla e di cantare la canzone del compleanno. La cantante, felice di aver rivisto tutti quanti al Grande Fratello 2024, ha salutato i concorrenti uno ad uno. E, proprio quando è arrivato il momento di Perla, ha fatto una battuta in riferimento a Mirko Brunetti e al precedente incontro della coppia a inizio puntata: “Oh Perla, avevo ragione io: a momenti ti chiede di sposarti. Avevo ragione io“.

In studio è esploso un boato di urla e applausi per la battuta di Fiordaliso: la reazione di Mirko Brunetti, che ha fatto un piccolo sorriso in studio, non è passata inosservata ed è stata immortalata dalle telecamere. L’ipotesi matrimonio è forse piuttosto affrettata, ma l’importante per la coppia è essersi ritrovata ed aver concesso al proprio amore una seconda possibilità.











