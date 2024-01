Fiordaliso stronca i concorrenti dopo il discorso di Signorini/ “Non si sono resi conto di ciò che ha detto!”

Grande Fratello 2023, Fiordaliso si sfoga contro alcuni concorrenti

La puntata del Grande Fratello 2023 andata in onda lunedì sera ha vissuto di grandi colpi di scena. Non solo il rientro in gioco di Beatrice Luzzi, dopo il lutto legato alla morte del padre, ma anche la sonora ramanzina di Alfonso Signorini ai concorrenti. Il conduttore, infatti, ha mal digerito alcuni comportamenti del gruppo, che non avrebbero manifestato sufficiente empatia e sensibilità nei confronti dell’attrice e del dolore che ha vissuto in questi giorni.

Tuttavia, dopo il discorso del conduttore che ha strigliato il gruppo, senza però fare nomi e cognomi, sembra che non tutti abbiano imparato la lezione. Stando perlomeno alla rivelazione di Fiordaliso che, chiacchierando con Massimiliano Varrese, si è lamentata della reazione di alcuni compagni di viaggio.

Fiordaliso: “Inutile che dicono ‘non sono tutelato’“

Come mostra un video circolante su X e reso virale dagli utenti, Fiordaliso è un fiume in piena contro alcuni concorrenti. Sfogandosi con Massimiliano Varrese in riferimento a quanto detto da Alfonso Signorini in puntata, la cantante ha affermato: “Ti voglio dire, se ti prendi una lisciata così, te la prendi. Non hanno mica 15 anni. Inutile che dicono ‘non sono tutelato’. Non ti possono tutelare quando sei 24 ore al giorno davanti alla telecamera. Come fanno a tutelarti? Hai sentito cosa ha detto Alfonso? Che chiedevano la squalifica?“.

Secondo Fiordaliso, infatti, alcuni concorrenti del Grande Fratello 2023 si sarebbero lamentati di non essere stati tutelati a sufficienza dopo quanto accaduto. Tuttavia, ribadisce la cantante, le parole di Alfonso Signorini sono state piuttosto chiare e non sono stati nemmeno presi provvedimenti contro di loro, come invece chiesto a gran voce da parte del pubblico: “Non se ne sono resi conto loro di quello che lui ha detto. Mi sembra che li ha tutelati, sono ancora qua dentro. Quindi incassi, stai zitto e vai avanti. Hai sbagliato ed è chiusa lì. Ma se io dico queste cose mi saltano in testa“.

Fiordaliso:"Come possono tutelarti che sei qua dentro 24 su 24? Hai sentito che Alfonso ha detto che fuori chiedevano la squalifica? Mi sembra che li ha tutelati se sono ancora qua dentro." Questo concetto.#grandefratello













