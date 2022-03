Fiordelisi allerta Drusilla Gucci: “Chiofalo è un traditore”/ Lei: “Non la considero”

La pupa e il secchione 2022, Francesco Chiofalo nel mirino di Antonella Fiordelisi

Nella prima serata di questo 15 marzo 2022 parte ufficialmente La pupa e il secchione 2022 condotto da Barbara D’Urso su Italia 1 e, intanto, fa già discutere uno dei partecipanti ufficializzati nel cast del format. Si tratta di Francesco Chiofalo, finito nel mirino di quello che sembra essere l’ennesimo affondo social ai suoi danni ricevuto dall’ex Antonella Fiordelisi. Come ripreso a Pomeriggio 5 (format che Barbara D’Urso conduce su Canale 5), l’ex spadista tuona tra le Instagram stories sul ruolo che Chiofalo ricoprirà a La pupa e il secchione, dandogli non troppo velatamente dell’uomo “superficiale”, tendente alla spasmodica ricerca della perfezione fisica e le conquiste in amore, con rimandi velati alla loro lovestory ormai naufragata.

“Lui è da sempre un pupo”, è infatti la stoccata della Fiordelisi. Ma non è tutto. Antonella rincara la dose (come ripreso da Gossipblog.it), sottolineando di aver graziato l’ex rispetto ad un’azione legale che avrebbe voluto avviare a suoi danni, per alcune dichiarazioni pubbliche rilasciate sul padre, a suon di: “Sono un signore e sto zitto senza dire ciò che lui consiglia e induce la figlia a fare per avere successo nel mondo dello spettacolo”. In studio, la D’Urso manda in onda l’rvm in cui Antonella – a Live: non è la D’Urso – mette in guardia l’attuale fidanzata di Francesco Chiofalo, Drusilla Gucci, rispetto alla tendenza che lui avrebbe al tradimento, in amore.

Drusilla Gucci replica sull’etichetta di “traditore” a Francesco Chiofalo, è scontro prima de La pupa e il secchione show

“Francesco tradisce, è successo anche a me. Lui non aveva ancora chiuso con questa ragazza Aurora, e ha chiuso con lei mentre era in relazione con me. Io l’ho scoperto dopo”, è l’allarme lanciato a Drusilla Gucci da Antonella Fiordelisi sul neo pupo de La pupa e il secchione show 2022, Francesco Chiofalo. E non tarda ad arrivare la pronta replica al veleno della diretta interessata, ovvero l’attuale compagna del pupo, nonché ereditiera della famiglia fondatrice della maison di moda Gucci: “Non la considero proprio una minaccia, Antonella ha bisogno di risolvere i problemi con il passato. Non è un traditore Francesco, evidentemente le ex non se lo sapevano tenere. Noi stiamo insieme da 8 mesi”.

Insomma, con le sue aspre dichiarazioni Drusilla sembra dirsi la donna giusta per Francesca, certa che Chiofalo non potrebbe mai tradirla. Ma sarà proprio così? Nel frattempo, a gettare ombre sulla coppia è, dallo studio, l’opinionista Vladimir Luxuria, che fa eco ad Antonella Fiordelisi: “L’ex diceva che non avrebbe mai pensato di poter essere tradita, eppure è accaduto…”.

Drusilla Gucci ospite a #Pomeriggio5, cosa ne pensa della partecipazione del suo fidanzato Francesco Chiofalo a #LaPupaEIlSecchioneShow? https://t.co/wdB6HtstSq — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 15, 2022





