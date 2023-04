Fiore Argento, crollo all’Isola dei Famosi 2023/ La sorella Asia e il padre Dario…

Fiore Argento e il crollo all’Isola dei Famosi 2023

A Fiore Argento sono bastati pochi giorni per conquistare la simpatia del pubblico dell’Isola dei Famosi 2023, ma anche per scontrarsi con alcuni compagni d’avventura. In particolare, Fiore Argento ha avuto una dura discussione con Corinne Clery che avrebbe accusato la figlia di Dario Argento di avere un problema con il cibo avendo più volte chiesto di poter avere la sua porzione di riso. Uno scontro che ha provocato una crisi di pianto alla Argento che, durante la diretta della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023, a Ilary Blasi ha confessato di essersi sentita particolarmente toccata dalle parole della Clery perchè, in passato, ha sofferto di disturbi alimentari.

Fiore Argento choc all'Isola: "Sono stata bulimica e anoressica"/ Lite con Corinne per il cibo

Una confessione a cuore aperto quella di Fiore Argento che, in Italia, a sostenerla ha lasciato il padre Dario e la sorella Asia che, sui social, hanno commentato la sua avventura.

Il commento di Asia e Dario Argento sull’avventura di Fiore all’Isola dei Famosi 2023

Asia Argento e il padre Dario hanno seguito da casa la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 facendo il tifo per Fiore. Seduti sul divano di casa, con il televisore sintonizzato su canale 5, Asia e Dario Argento, alla domanda di un amico che chiede come stia andando Fiore, rispondono “alla grande”.

Corinne Clery, lite con Fiore Argento all'Isola: "Hai rubato il mio cocco"/ Lei sbotta: "Mi provochi"

Da casa, dunque, Fiore Argento può contare sul totale supporto della sorella e del padre che tifano per lei e si augurano che possa arrivare in fondo all’avventura e chissà che, nelle prossime settimane, non possa ricevere una sorpresa proprio dalla sorella o dal padre.

