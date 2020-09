Fiore Argento, figlia del regista Dario/ Attrice sul grande schermo nei film del papà

A “Storie Italiane”, la trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, interverrà questa mattina Fiore Argento, figlia dello storico regista Dario Argento, nelle scorse ore divenuto ottantenne. La donna, cinquant’anni, è sorella di Asia Argento, con la quale condivide però solo il papà, dal momento che è nata dalla relazione tra il regista e l’ex moglie Marisa Casale. Il legame con Asia, tuttavia, è sempre stato molto solido e Fiore le è stata accanto anche nei momenti più travagliati della sua vita, dalla storia d’amore turbolenta con il cantante Morgan alla discussa relazione con Fabrizio Corona, sino al momento, terribile, del suicidio del compagno, Anthony Bourdain. Nelle scorse ore le due ragazze hanno celebrato il compleanno numero ottanta di papà Dario Argento, con quest’ultimo che, a sorpresa, considerata la sua carriera cinematografica, ha rivelato urbi et orbi di temere la morte.

FIORE ARGENTO: IMPROVVISAMENTE FAMOSA A FEBBRAIO

Fiore Argento si è ritrovata al centro di un vero e proprio caso televisivo in occasione ddlla puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 3 febbraio, coinvolta in una polemica che ha coinvolto Antonella Elia. In tale circostanza, Alfonso Signorini, conduttore del programma, mostrò alla concorrente alcune foto ritraenti il suo compagno, Pietro Delle Piane, in atteggiamenti di complicità proprio con Fiore Argento, che in passato è stata una sua ex. Al di là della comprensibile reazione dell’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi”, che ha giurato al fidanzato di fargliela pagare, sono stati numerosi gli spettatori e gli utenti dei social network a domandarsi chi fosse Fiore Argento, in un primo momento scambiata dalla stessa Elia per Eleonora Giorgi. La sorellastra di Asia di professione è una stilista, ma vanta dei trascorsi nell’ambito della recitazione, con particolare riferimento al grande schermo e ai film di suo padre Dario. Ha lavorato in “Phenomena”, “Demoni” e “Il cartaio”.



