Fiore Argento, paura all’Isola: cade e si fa male/ “Helena mi ha buttato un masso addosso”: è lite!

Fiore Argento cade all’Isola dei Famosi 2023: paura tra i naufraghi

Paura all’Isola dei Famosi 2023 per Fiore Argento. L’attrice è stata la protagonista di una brutta caduta, essendo letteralmente rotolata giù da un’altura. Un incidente del quale però fiore ha accusato Helena Prestes, colpevole di averle lanciato contro un masso che l’ha dunque colpita e fatta cadere.

La caduta di Fiore tra gli alberi spaventa i vari naufraghi al momento lì presenti, che accorrono a vedere come sta e se si è fatta male. Per la Argento però solo un grande spavento e qualche graffio ma nulla di preoccupante. Una volta rialzatasi, la naufraga ha però accusato Helena, che è dunque scesa dall’altura per confrontarsi con lei.

Fiore Argento accusa Helena Prestes della caduta all’Isola: “Mi hai buttato un masso!”

“È stato un incidente, è caduto, non l’ho lanciato!” chiarisce subito Helena, spiegando di essere salita lì per raccogliere dei tronchi. “Prima di buttarmi addosso i tronchi, mi ha buttato addosso un masso!” incalza però Fiore, continuando ad accusare Helena.

La modella brasiliana è però una furia: “Anche io sono caduta scendendo, succede!” ribadisce a Fiore; poi, in confessionale, si dice stanca di queste continue accuse ricevute: “Capisco che lei è fragile, è dolce, ma qua è un’isola selvaggia, le cose possono accadere! – e continua – È il terzo giorno che ha questo tono di accusa, di vittima e non va bene!” Se Helena si sente dunque costantemente sotto accusa e senza motivi reali, Fiore trova che l’atteggiamento della brasiliana sia troppo aggressivo. Insomma, ancora scintille tra le donne dell’Isola.

