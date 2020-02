Fiore Argento “Pietro Dalle Piane ha mentito”/ “Penso che abbia organizzato tutto..”

Fiore Argento torna in tv ospite a Mattino5 per ripercorrere il suo appuntamento con Pietro Dalle Piane per fare chiarezza su quanto è successo e, soprattutto, su quello che si continua a dire in giro ovvero che il gossip sia stato organizzato dal fidanzato di Antonella Elia. Il racconto di Fiore Argento inizia proprio dalla questione telefonata che lei nega di aver fatto: “Ma no perché dovrei cercarlo, mica sono il suo agente. Siccome lui ha una difficoltà dal punto di vista lavorativo se sento qualcosa basta un messaggio non tremila settimana di telefonate. Lui mi ha chiamato non per il lavoro o per questi progetti perché mi ha detto che si sentiva solo, che voleva parlare con qualcuno e io gli ho detto ok ci mangiamo un tramezzino e ne parliamo. Lui ha chiamato me, io non chiamo lui visto che non sono il suo agente e nemmeno la produttrice del film di mio padre“. La stessa Argento racconta poi che proprio lui l’ha chiamata due volte anche dopo il loro incontro: “una per dirmi che avrei dovuto avallare la sua versione che ci siamo visti per lavoro e io gli dissi di no. Un’altra volta mi ha detto che dovevo dire che l’ho chiamato io altrimenti avrebbero tutti pensato che lui ha chiamato anche i paparazzi“.

FIORE ARGENTO VS PIETRO DALLE PIANE: “HA ORGANIZZATO TUTTO…”

Fiore Argento rivela anche a Mattino5 che la sua zona non è frequentata dai paparazzi e che lei si è stupita quando ha visto le foto su Nuovo e così ha subito pensato che fosse stato lui ad organizzare tutto: “Questa cosa che mi prendesse la mano mi sembrava strana ma poi ho pensato che volesse un po’ di calore umano, non so. Secondo me non aveva mal di schiena visto che girava in motorino con Roma piena di buche avrebbe preso la macchina. Penso che ha organizzato tutto, sono anni che ogni volta che esce con me si fa fotografare. Signoretti mi ha detto che ci sono foto simili del 2016“. Tutto sembra remare contro di lui e anche gli opinionisti di Federica Panicucci ne sono convinti tant’è che Roberta Ruiu continua a dirsi certa che lui e Antonella Elia siano d’accordo e Francesco Mogol rilancia: “Dal racconto sembra che lui abbia fatto una cosa spregevole, poteva chiamarla e chiederglielo direttamente” e Simona Tagli chiude: “Secondo me Pietro e Antonella Elia sono d’accordo, non avrei mai reagito come ha fatto lei vedendo queste foto”.

