Fiore Argento, Pietro Delle Piane ha tradito Antonella Elia?/ La sua verità…

Fiore Argento continua a essere al centro del gossip e il merito è della sua passata relazione con Pietro Delle Piane, attuale compagno di Antonella Elia. In base ad alcune paparazzate, sappiamo che la figlia di Dario Argento e l’attore si sono visiti pochi giorni fa e si sono tenuti per mano. L’artista ha avuto già modo di chiarire tutto con la fidanzata, entrando nella Casa, ma il pubblico non è convinto della sua versione dei fatti. E non solo, perché Francesca De Andrè non ha visto di buon occhio la reazione di Pietro di fronte alla possibilità di affrontare la macchina della verità. Uno strumento che secondo la figlia di Cristiano De Andrè potrebbe essere utile per scoprire davvero quanto ci sia di vero sul gossip del momento, ma solo se fosse la Argento a sottoporsi all’analisi del tecnico. Oggi, domenica 16 febbraio 2020, Fiore Argento sarà ospite di Live – Non è la d’Urso: accetterà la sfida oppure no?

FIORE ARGENTO, LA VERSIONE DI PIETRO DELLE PIANE

Per adesso non sappiamo nulla sul suo pensiero, soprattutto perché i profili social di Fiore sono blindatissimi. “Io sono un attore e ho incontrato Fiore, che è una mia ex, non nel 2016 ma abbiamo avuto un flirt 10 anni fa. E poi siamo diventati amici pure con il suo fidanzato”, ha detto Delle Piane nella scorsa puntata del programma dursiano, “è stata proprio Antonella a dirmi, siccome c’è il padre di Fiore che sta preparando tre lavori, due per la tv e uno per il cinema, ‘Chiama Dario Argento, chiama Fiore!’. E mi sembra strano che lei queste cose non le ricordi nella Casa”. Fiore Argento confermerà la versione di Pietro Delle Piane sul presunto tradimento? Antonella Elia sembra sicura che il compagno abbia detto la verità e che fra lui e la sua ex non ci sia stato nulla.

L’ATTESA PER LE SUE PAROLE

Per ora la figlia di Dario Argento si è astenuta da ogni commento, ma tutto potrebbe cambiare questa sera grazie alla sua presenza a Live – Non è la d’Urso. C’è chi, come l’attore, parla di una verità manipolata solo per favorire gli ascolti del GF Vip 4, soprattutto alla luce della presenza della Elia nella Casa. E chi invece è pronto a puntare il dito proprio fra i due ex, che avrebbero approfittato dell’assenza della showgirl per darsi alla pazza gioia. Ci sono però alcuni dettagli da ricordare, spulciando fra le dichiarazioni che la Elia ha fatto subito dopo aver scoperto le famose foto del compagno e di Fiore. “Questa me la paghi”, ha detto infatti senza rabbia, parlando poi di un possibile incontro di lavoro fra la figlia del re dell’horror e Pietro. “Non c’è stato nulla, senza Antonella sono un uomo a metà e la mia ex mi sorreggeva”, ha detto invece l’attore durante il loro ultimo incontro. Ora però bisogna scoprire se la Argento deciderà di supportare questa tesi oppure no.



