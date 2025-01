Fiore Argento è l’amata sorella di Asia Argento, frutto d’amore della storia tra il padre Dario e la compagna Marisa Casale. Classe 1970, condivide con Asia solo i geni paterni, ma entrambe hanno costruito un rapporto davvero speciale nel corso degli anni. Tutto grazie al fatto di aver trascorso assieme gran parte della loro giovinezza, dato che ad un certo punto si ritrovarono a vivere entrambe sotto lo stesso tetto. Asia Argento, infatti, dopo la separazione dei suoi genitori rimase con mamma Dario ma ad un certo punto, stanca del rapporto contrastato con mamma, si trasferì dal padre e conobbe meglio Fiore.

Il maestro dell’horror, in una intervista rilasciata a Repubblica, parlando di quel periodo spende parole al miele e snocciola ricordi più che positivi. “Quando mi sono separato da Daria Nicolodi le mie figlie sono venute da me, non sono volute restare da lei, così ho fatto loro da padre e madre fino quasi all’età adulta”, ha raccontato il celebre regista.

Asia Argento e il legame speciale con sua sorella Fiore

Fiore e Asia Argento, a quanto pare, andavano d’amore e d’accordo e si trovavano in perfetta sintonia. Dario Argento ricorda quando le due sorelle si coalizzavano per evitare che lui portasse un po’ di buona compagnia nella sua casa: “Me lo vietavano, non solo per la notte ma anche a pranzo… mi interrompevano le telefonate, mi hanno molto seguito, mia madre diceva che hanno fatto il bene della mia vita”, ha detto divertito il regista.

Dunque Asia e Fiore, trascorrono buona parte della loro giovane età l’una al fianco dell’altro e nonostante condividano soltanto i geni paterni, si vogliono un gran bene e ancora oggi sono in ottimi rapporti, come si evince anche da alcune interviste di coppia rilasciate recentemente.

