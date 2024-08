Fiorella Mannoia spiazza: imprevisto nella stanza d’hotel: “Cercavo mio marito ho trovato un’altra donna”

Non ha bisogno di presentazioni Fiorella Mannoia, artista dalla lunghissima carriera alle spalle ed ancora al centro delle scene. E nello specifico nelle scorse ore ha condiviso un divertente video in cui ha raccontato un surreale imprevisto accadutole di recente che vede convolto anche il marito di Fiorella Mannoia, Carlo Di Francesco. “Cose che succedono in tour”, recita il titolo del video, che racconta una divertente disavventura capitata a Fiorella Mannoia e a suo marito Carlo Di Francesco in un hotel.

La cantante ha spiegato che dopo essere entrata nell’ascensore si è guardata allo specchio e ha deciso che l’abbinamento di colori scelto non la convince, aveva un gillet chiaro e invece lo preferiva nero. A questo punto ha deciso di tornare in stanza a cambiarsi ma non ha la chiave ed ha iniziato a bussare. I colpi alla porta diventano sempre più insistenti, finché a un certo punto la apre una signora americana, visibilmente infastidita. Fiorella, imbarazzata e dispiaciuta per aver bussato alla camera sbagliata, si scusa e scappa via: “Cercavo mio marito ho trovato un’altra donna. Ovviamente non mi sono cambiata”, conclude ridendo.

Fiorella Mannoia e il marito Carlo Di Francesco: tour in giro per l’Italia tra aneddoti e retroscena

Fiorella Mannoia sta portando la sua musica in giro per l’Italia, regalando emozioni e ricordi indelebili al suo amato pubblico. Tuttavia Fiorella è anche nota per la sua schiettezza e sincerità e nel suo tour anche lei stessa sta collezionando aneddoti memorabili. Spesso sui social condivide aneddoti e racconti tra cui l’imprevisto surreale che le è successo di recente, raccontato mentre stava pranzando in compagnia di Michele Bravi e altri amici, Fiorella ha condiviso l’episodio tra una risata e l’altra alla presenza del marito Carlo Di Francesco, che ha sposato nel 2021. Di seguito è riportato il video del racconto con le dichiarazioni dell’artista.

