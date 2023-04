Fiorella Pierobon “Ospite tv o concorrente di un reality show? io stacco il telefono”/ La carriera

Fiorella Pierobon, tra gli anni ‘80 e ‘90 è stata il volto femminile più popolare della tv commerciale. Oggi, 63 anni, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha raccontato la sua seconda vita da pittrice, con una galleria in Costa Azzurra. Alla precisa domanda “Quanto vale un Pierobon oggi?”, la pittrice ha risposto: “Dipende dalla grandezza. Un dipinto di un metro per uno può arrivare a cinquemila euro”.

Fiorella Pierobon: “Credo di essere stata la prima persona in assoluto a fare le telepromozioni in Italia”

Fiorella Pierobon è stata categorica e diretta nell’intervista al Corriere Della Sera. Quando le si chiede chi se pensa di tornare sui piccoli schermi ha replicato: “Decine e decine di chiamate per fare l’ospite o la concorrente di un reality show, io stacco il telefono”. Nel 1977, a soli diciassette anni, esordì in televisione: “Credo di essere stata la prima persona in assoluto a fare le telepromozioni in Italia. Seduta nel pubblico del programma La Ciperita, condotto da Raffaele Pisu su Telealtomilanese, mi chiamano sul palco a fare la promozione della rivista Tuttouncinetto. Comincio così: ‘Su Tuttouncinetto in edicola questa settimana troverete…’“.

Poi ci fu il passaggio a Telenord, da lì, dopo l’acquisizione da parte di Silvio Berlusconi, a Canale 51, poi a Italia 1. E anche in quel caso arrivò Berlusconi, e rimase nell’organico dell’emittente. “Alla cena di presentazione della nuova Italia 1, si sedette al centro tra me e Gabriella Golia. Gli dissi: ‘Dottore, era proprio destino'”, ha svelato Fiorella Pierobon. Da annunciatrice passò ad affiancare Mike Bongiorno in programmi come Bis e Superflash.

Fiorella Pierobon: “Da quando Costanzo era diventato direttore di Canale 5 non c’era più spazio oltre gli annunci”

Fiorella Pierobon, di quel periodo ha ricordato, in particolare quando il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, le mandò i suoi saluti e la invitò al Quirinale: “Sandro Pertini fece un intervento a Superflash, il programma di Mike Bongiorno in cui io ero diventata la signorina del detersivo dello sponsor, quello che ‘più bianco non si può’. Al momento di congedarsi, il presidente della Repubblica dice all’inviato che lo sta intervistando: “…E mi saluti tanto la vostra Petit Fleur!’. ‘E chi sarebbe?’. ‘Ma come chi sarebbe? La vostra Fiorella!'”.

Infine, l’arrivo a Canale 5 dove Fiorella Pierobon lavorò fino al 2003: “Da quando Costanzo era diventato direttore di Canale 5 non c’era più spazio oltre gli annunci. Mi voleva Italia 1 ma ero considerata un volto di Canale 5. Mi voleva anche la Rai ma ero considerata un volto Mediaset. Ho preferito staccare la spina”. Una lunga carriera, insomma. Ma chi le chiede se sia diventata miliardaria replica: “Macché. Non pensi alle cifre di oggi. Era un altro mondo”. Oggi insieme al marito Alberto, l’artista ha anche fondato Radio Francigena, dove continua a intervistare personaggi del mondo dello spettacolo che condividono la passione per le camminate.

