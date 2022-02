Fiorello, 5 curiosità sullo showman/ Dai problemi a scuola al provino con BaudoLa sua

La sua presenza a Sanremo è stata in dubbio fino all’ultimo, ma alla fine Fiorello ci sarà e sarà regolarmente al fianco dell’amico Amadeus anche in questa edizione del Festival, la terza consecutiva che avrà come padrone di casa l’ex presentatore de “L’Eredità”. A differenza quanto accaduto un anno fa, però, l’ex volto di “Karaoke”, non sarà sul palco in tutte e cinque le serate ma non se l’è sentita di dire di no all’amico di una vita (è stato il suo testimone di nozze) e lo supporterà anche questa volta in una vetrina così importante.

Non si tratta di una scelta casuale, ma in linea con quanto fatto negli ultimi anni dallo showman siciliano. Ormai da qualche tempo, infatti, lui non è in Tv con un programma tutto suo, ma sceglie espressamente quando e dove esserci in modo tale anche da non assuefare eccessivamente il pubblico.

Chi oggi ha tra i trenta e i quarant’anni ha certamente avuto la possibilità di seguire Fiorello sin dagli esordi della sua carriera e di viverne appieno i successi che è riuscito a ottenere. Vediamo però alcuni dettagli su di lui e la sua vita privata in modo tale da apprezzarlo meglio:

Le bocciature a scuola: da ragazzo non era particolarmente ligio quando si trattava di mettersi sui libri ed è per questo che è stato bocciato per ben quattro volte al liceo scientifico. Già in quel periodo lui aspirava a essere indipendente e ha così iniziato a fare i primi lavoretti per mettere da parte qualche soldo.

