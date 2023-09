Fiorello annuncia il countdown per Viva Rai2/ Il post social non lascia dubbi: “Prossimamente…”

Quando inizia Viva Rai2? Parte il conto alla rovescia ma…

Fiorello sta per tornare con Viva Rai2, il countdown è iniziato, e i numerosi fan sono in trepidante attesa. A far partire il conto alla rovescia è stato lo stesso showman che, sui social, ha condiviso un video canoro di uno dei suoi collaboratori, Ruggiero, con allegato il messaggio: “Prossimamente su Rai2“.

Anche la stessa emittente ha mandato in onda il promo del programma, ma difficilmente lo show inizierà a settembre. La nuova sede di Viva Rai2 è il Foro Italico, e ci vorrà del tempo prima della completa messa in sicurezza e dell’ottenimento di tutti i permessi. Infatti, il conduttore si è dovuto spostare perchè la folla di fan intorno allo stabile e le prove del corpo di ballo avevano fatto irritare gli abitanti di Via Asiago. Dunque, si dovrà attendere ancora un po’ prima dell’esordio della seconda stagione dell’apprezzato ‘road show’.

Lo show mattutino è stato al centro di una querelle molto particolare, con gli abitanti di Via Asiago. Ma cosa è successo nello specifico? I cittadini si sono lamentati del rumore e dei disordini ambientali che Viva Rai 2 avrebbe provocato nelle prime ore del mattino. La Rai ha, dunque, convenuto la possibilità di trovare una soluzione che accontentasse entrambe le parti.

Conclusione? Fiorello deve trovare una nuova location che accolga il suo show. Sebbene nei primi giorni non ci siano state notizie, lo showman è tornato sui social per dare novità al riguardo: “Ci siamo quasi” con tanto di hashtag: “location”. A quanto pare, sembra che il conduttore abbia trovato accordi con il Foro Italico, sede lontana dal centro abitato che non dovrebbe disturbare la quiete pubblica.











