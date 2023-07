Viva Rai2!, trovata la nuova sede al posto di Via Asiago?/ Fiorello: “Ci siamo quasi…”

Viva Rai2, dalle proteste dei residenti di Via Asiago alla ricerca di una nuova location

Nel calderone del telemercato – tra cambi al vertice, nuovi programmi e conduttori in cerca di un format – nelle ultime settimane c’è stato spazio anche per una querelle “atipica”. Viva Rai2!, uno dei programmi rivelazione dell’ultima stagione televisiva grazie alla magistrale esperienza di Fiorello, sarebbe stato messo in discussione per questioni logistiche. Nello specifico, lo spettacolo in onda alle prime ore del mattino, avrebbe riscosso il malcontento dei residenti di Via Asiago; stufi del rumore e dei presunti disordini ambientali creati dalla messa in onda.

Il dissenso dei residenti di Via Asiago rispetto alla seconda edizione di Viva Rai2! è stato confermato anche dai dirigenti Rai, nel merito di una sorta di trattativa con il comune per cercare di trovare una soluzione per entrambe le parti. Tra le possibilità più papabili vi era ovviamente quella di cambiare location per lo spettacolo di Fiorello, senza che però – fino a qualche giorno fa – vi fossero notizie attendibili su una collocazione adatta alla tipologia di show mattutino. Come riporta la pagina Instagram di Tv Sorrisi e Canzoni, sembra essere arrivata una svolta per la nuova “dimora” di Viva Rai2!.

Viva Rai2, la prossima stagione dello show di Fiorello potrebbe già avere una nuova “casa”

Dopo la conferma di Fiorello sul mancato ritorno di Viva Rai2! in Via Asiago il prossimo anno – arrivata negli ultimi giorni – è giunta la notizia secondo la quale un nuovo quartiere di Roma sarebbe pronto ad ospitare lo spettacolo mattutino dello showman. L’indiscrezione riportata da Tv Sorrisi e Canzoni sarebbe avvalorata da un recente post del conduttore con scritto: “Ci siamo quasi” con tanto di hashtag: “location”. Dunque, sembra chiaro che le possibilità di una nuova sede per Viva Rai2! siano decisamente più concrete.

Fiorello, oltre ad alimentare l’hype intorno a Viva Rai2!, non ha specificato quale potrebbe essere la nuova sede del suo programma di successo. Probabilmente – non essendo ancora tutto certo e definitivo – il conduttore vorrà attendere maggiori certezze prima di coinvolgere il pubblico rispetto alla novità logistica. In ogni caso, a prescindere da quale sarà il nuovo quartiere di Roma pronto ad ospitare la nuova stagione di Viva Rai2!, lo spettacolo e il divertimento saranno ancora assicurati.











