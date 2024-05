Arisa, brutta caduta a Viva Rai2: esibizione interrotta e interviene Fiorello/ Lei: “È successo di tutto”

Brutta caduta di Arisa a Viva rai2 durante l’esibizione: “È successo di tutto”

Si è conclusa con il botto, nel senso letterale del termine, la puntata di oggi di Viva Rai2, giovedì 9 maggio. La penultima puntata della stagione e, quasi certamente, di sempre ha visto come super ospite Arisa. La cantante lucana prima ha concesso una breve e simpatica intervista a Fiorello e poi sul finire di trasmissione si è esibita con il suo nuovo singolo Baciami stupido, brano che si candida ad essere il prossimo tormentone estivo. Hanno accompagnato l’artista tutti i ballerini dello show, tra cui Tommaso Stanzani in una bellissima e colorata coreografia di Luca Tommassini. Peccato però che proprio durante l’esibizione, complici anche i vertiginosi tacchi, Arisa è caduta malamente a terra.

Dopo la brutta caduta Arisa è rimasta per alcuni secondi a terra, visibilmente dolorante. Per lo spiacevole imprevisto ha anche bloccato l’esibizione per qualche istante prima di essere aiutata ad alzarsi da Tommaso Stanzani e spronata da Fiorello a continuare il brano. Rialzatasi ma rimasta ferma per paura di scivolare nuovamente, Arisa ha ripreso a cantare. Subito dopo l’artista ha confessato: “È successo di tutto” acclamata dai ballerini e dal pubblico presente.”

Fiorello consola Arisa dopo l’imprevisto e ironizza: “Sei meravigliosa, la caduta era spettacolare”

Nonostante la caduta Arisa ha portato a termine la sua esibizione nella quale non sono mancati gli imprevisti come lei stessa ha poi spiegato: “Mi sono dimenticata anche le parole. Volevo dire che è la prima volta che canto questo pezzo, in anteprima, esce il 10 maggio, e naturalmente me lo sono dimenticato” A consolarla ed elogiarla è intervenuto Fiorello: “Arisa tu sei autentica, sei vera, sei bella, sei stupenda e anche la caduta che hai fatto era spettacolare…Tu sei meravigliosa. Lei è così e poi devo dire che io non ho mai ricordato nessuna parola di nessuna canzone, sin dai tempi delle elementari.”

È stata una puntata ricca di buonumore come sempre quella di oggi di Viva Rai2 ma in Fiorello e in tutto il cast non è mancata anche un po’ di nostalgia e amarezza perché l’avventura sta per giungere al termine e, stando alle dichiarazioni di Fiorello stesso, non ci sarà una terza edizione di Viva Rai2: “Oggi sforiamo un po’, siamo qua dobbiamo dare l’appuntamento più brutto della stagione. Dobbiamo dire ci vediamo domani per l’ultima puntata, ma io non riesco a dirlo però”











