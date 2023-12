Fiorello commosso a Viva Rai2/ Il ricordo del padre Nicola:”Oggi avrebbe compiuto gli anni”

Fiorello ricorda il papà Nicola a Viva Rai2: oggi è una giornata speciale

Spazio per emozioni a Viva Rai2 da Fiorello. Nel corso della puntata andata in onda questa mattina su Rai, Fiorello ha colto l’occasione per ritagliarsi un momento intimo e personale in apertura di mattinata. Lo showman siciliano ha infatti voluto dedicare un pensiero al padre Nicola, venuto a mancare nel 1990 e che proprio oggi avrebbe spento 92 candeline. Fiorello ha reso omaggio al padre, svelando a tutti i telespettatori collegati in diretta con Viva Rai2 la speciale ricorrenza: “Consentitemi una parentesi personale: di fare gli auguri al mio papà. Auguri papà, era del ’31, oggi avrebbe compiuto 92 anni”. E dopo il momento dall’elevato tasso emotivo, Fiorello ha voluto smorzare i toni come al suo solito, scherzando con i presenti.

Un momento commovente a Viva Rai2, che è stato smorzato dall’ironia del grande showman Fiorello, che ha deciso di coinvolgere in causa Ruggero Del Vecchio, abbracciandolo e baciandolo anche in diretta: “Fai finta che tu sei il mio papà. Avevo bisogno di abbracciare un anziano” ha detto il conduttore che presto rivedremo anche sul palco dell’Ariston ad affiancare l’amico del cuore Amadeus al Festival di Sanremo 2024. Intanto questa mattina Fiorello ha voluto svestire per un attimo i panni del comico per regalare anche un momento di riflessione ai telespettatori di Viva Rai2, dimostrando l’ennesima prova da artista.

Fiorello e il retroscena sulla scomparsa del padre: “Volevo farla finita”

In passato più volte Fiorello ha preso la parola ricordando il suo legame con il padre e portando a galla qualche retroscena. Questa mattina il comico e artista siciliano ha deciso di farlo ancora una volta, lasciandosi andare alle emozioni nel giorno in cui il papà Nicola avrebbe compiuto 92 anni. Nel corso di una intervista concessa al Corriere della sera, Fiorello ricordò così le ultime ore di vita del padre: “Il momento più triste della mia vita è stata la morte di mio padre, aveva solo 59 anni, io ora ne ho 62 pensavo di non farcela a superare i 59. Stava ballando con mia madre, si è assentato un attimo: “Sarina ho dimenticato le sigarette in macchina, torno subito”, e l’hanno trovato morto seduto sul sedile” – il ricordo straziante di Fiorello -.

Poi il comico ha raccontato: “Io ero all’inizio della mia carriera, a Sanremo con Radio Deejay (non so se l’ho mai detto ma la mia ritrosia per Sanremo nasce da questo evento), chiamavo casa e non mi rispondeva nessuno. Poi ho fatto un giro di parenti e mi dissero che mio padre stava male, di tornare subito. In realtà era già morto” ha rievocato in passato il conduttore di Viva Rai2.











