Fiorello, il duetto con la figlia Angelica per la Festa di papà commuove a VivaRai2/ “Sei la prima cosa bella

Fiorello commosso per la festa del papà: il toccante duetto con la figlia Angelica

Oggi, martedì 19 marzo 2024, è la festa del papà e la puntata di VivaRai2 si è aperta con un omaggio a tutti i papà. Il regalo però è soprattutto per Fiorello che ha cantando con la figlia Angelica il celebre brano di Nicola Di Bari La prima cosa bella. Visibilmente emozionati entrambi e con la voce incerta, papà e figlia hanno regalato ai telespettatori di Rai2 un duetto toccante e delicato.

Nel dettaglio, all’inizio di puntata sono arrivati a bordo di una 500 d’epoca rosso fuoco Fiorello e la figlia Angelica, nata dal matrimonio con la moglie Susanna Biondo. Si sono seduti su una banchina fuori dal Glass e la giovane ha chiesto al padre: “Sei pronto?” “A fare che?” ha chiesto lui, “Come a fare che? È la festa del papà!” ha ribattuto Angelica. E poi i due si sono esibiti nella canzone con grande emozione soprattutto per papà Fiorello. Il video del duetto di Fiorello con la figlia Angelica, disponibile a fine articolo, in poco tempo ha fatto incetta di like e commenti positivi. Ed anche sui social molti utenti si sono dichiarati commossi da tanta tenerezza.

Fiorello e la figlia Angelica cantano per la prima volta insieme: “Sei la prima cosa bella”

La figlia di Fiorello, Angelica Fiorello, è spesso tra i giovani del cast di VivaRai2. Durante il periodo del Festival di Sanremo 2024 è stata protagonista di una gag con il papà e nonna Sara che ha chiamato in diretta per invitare tutti ad andare in dormire. L’anno scorso, invece, il 16 maggio in occasione del compleanno del papà si è esibita cantando per la prima in televisione per fare un regalo al papà: ha intonato il suo brano preferito Io Vagabondo dei Nomadi. In quell’occasione Fiorello non era riuscito a trattenere le lacrime.

Oggi, invece, in occasione della festa del papà, Fiorello e la figlia Angelica hanno cantato “La prima cosa bella” di Nicola Di Bari regalando un momento toccante ai telespettatori di VivaRai2 tra una gag e un’altra e l’immancabile Rassegna Stampa che anche oggi non è mancato con la nota e sottile ironia dello showman.













